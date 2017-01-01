Пытавшиеся вмешаться в выборы россияне связаны с Кремлем – глава ЦРУ

Директор ЦРУ Майкл Помпео заявил, что россияне пытались вмешаться в выборы в США в 2016 году. По его словам, они были связаны с Кремлем.

Глава ЦРУ Майк Помпео назвал неправдой слова президента России Владимира Путина о том, что Москва не причастна к вмешательству в президентские выборы в США, передает The Hill.

"Россияне пытались вмешаться в выборы президента США в 2016 году", – заявил Помпео.

По его словам, "эти лица были связаны с Кремлем".

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивается в выборы в других странах и не поощряет подобные действия.



Путин ответил на обвинения США по выборам

США подозревают Россию в оказании влияния на результат президентских выборов 2016 года. В середине февраля 2018 года американские власти выдвинули официальные обвинения 13 гражданам России и трем российским компаниям, сочтя доказанным их вмешательство в политическую систему США.

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