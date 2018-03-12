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Глобальное потепление может "разбудить" сибирскую язву в России

Комментариев: 2
В России из-за глобального потепления могут вскрыться скотомогильники с сибирской язвой. В арктическом регионе их насчитывается около 400.
Белый медведь в Арктике
Белый медведь в Арктике
Getty Images

В результате активного таяния льдов на арктическом побережье России из-за глобального потепления могут вскрыться старые скотомогильники с сибирской язвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на движение Антистихия.

"Значительную опасность представляют потенциальные биолого-социальные последствия усиления сезонного протаивания многолетнемерзлых пород, что продемонстрировала ситуация летом 2016 года. На фоне крупной и продолжительной температурной аномалии в ЯНАО произошло оттаивание старого скотомогильника и, как следствие, вспышка заболеваемости сибирской язвой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что общий рост температуры способствует распространению вируса. Это крайне опасное инфекционное заболевание, которому подвержены дикие и домашние животные, а также люди.

На территории России зарегистрировано более 100 тысяч сибиреязвенных скотомогильников, в том числе около 400 в арктическом регионе. Способность спор возбудителя сибирской язвы длительно сохраняться в почве (более 50 лет) приводит к образованию стойких почвенных очагов, что создает реальную угрозу возникновения эпидемий.

В Турции более 70 человек госпитализированы с сибирской язвой

Напомним, в 2016 годув России из-за сибирской язвы госпитализировали 90 человек.

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Теги: Россия, глобальное потепление, заболевание, сибирская язва
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Martian_bite    12.03.2018, 03:23
Оценка:  -2
Martian_bite
Это еще раз подтверждает тот факт, что российской федерации нужно в срочном порядке поднимать вопрос о независимости республик, поскольку кремлевская власть абсолютно неадекватна и ставит под угрозу жизни не только граждан федерации, но и несут угрозу всему миру, поскольку не в состоянии
Martian_bite    12.03.2018, 03:25
Оценка:  -2
Martian_bite
обеспечивать нужный уровень руководства. Более того, деятельность кремлевского руководства только усложняет необратимые последствия. В этой связи нужны срочные и решительные меры.
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