Появились новые подробности падения вертолета в Нью-Йорке
Три человека госпитализированы после крушения вертолета в Нью-Йорке, их состояние оценивается как критическое, сообщает РИА Новости.
В вертолете находились шесть человек. Три человека госпитализированы, они находятся в критическом состоянии. Пилот вертолета смог выбраться самостоятельно и сейчас тоже находится в больнице. Два человека скончались.
В полиции сообщили, что вертолет выполнял частный рейс, организованный для проведения фотосъемки.
Footage of NYPD undertaking search and rescue operation after tour helicopter crashes into East River. pic.twitter.com/AAQbZYt8e2— Josh Caplan (@joshdcaplan) 12 марта 2018 г.
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Напомним, вечером 11 марта в Нью-Йорке вертолет с людьми на борту упал в пролив Ист-Ривер.
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