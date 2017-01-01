Появились новые подробности падения вертолета в Нью-Йорке

Вертолет выполнял частный рейс. В результате крушения вертолета в пролив Ист-Ривер погибли два человека, три – находятся в критическом состоянии.

Три человека госпитализированы после крушения вертолета в Нью-Йорке, их состояние оценивается как критическое, сообщает РИА Новости.



В вертолете находились шесть человек. Три человека госпитализированы, они находятся в критическом состоянии. Пилот вертолета смог выбраться самостоятельно и сейчас тоже находится в больнице. Два человека скончались.

В полиции сообщили, что вертолет выполнял частный рейс, организованный для проведения фотосъемки.



Footage of NYPD undertaking search and rescue operation after tour helicopter crashes into East River. pic.twitter.com/AAQbZYt8e2 — Josh Caplan (@joshdcaplan) 12 марта 2018 г.

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Напомним, вечером 11 марта в Нью-Йорке вертолет с людьми на борту упал в пролив Ист-Ривер.

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