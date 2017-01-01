У резиденции посла Ирана в Вене совершено нападение
Вооруженный ножом мужчина совершил нападение у резиденции посла Ирана в Вене и был застрелен охранником. Мотивы нападавшего неизвестны.
Неизвестный мужчина совершил вооруженное нападение у резиденции посла Ирана в Вене, сообщает Associated Press.
Охранник посла был ранен в руку и открыл по нему огонь, в результате нападавший был убит.
По данным полиции, погибший – 26-летний гражданин Австрии. Его мотивы не называются.
После инцидента местные власти распорядились усилить охрану всех дипломатических миссий в городе.
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Напомним, на прошлой неделе в Вене неизвестный с ножом напал на прохожих и серьезно ранил трех человек.
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