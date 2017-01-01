У резиденции посла Ирана в Вене совершено нападение

Вооруженный ножом мужчина совершил нападение у резиденции посла Ирана в Вене и был застрелен охранником. Мотивы нападавшего неизвестны.

Неизвестный мужчина совершил вооруженное нападение у резиденции посла Ирана в Вене, сообщает Associated Press

Охранник посла был ранен в руку и открыл по нему огонь, в результате нападавший был убит.

По данным полиции, погибший – 26-летний гражданин Австрии. Его мотивы не называются.





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