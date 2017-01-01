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Россия предупредила о ракетных пусках у побережья Сирии

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Корабли Военно-морского флота России проведут очередные ракетные пуски в международных водах Средиземного моря рядом с побережьем Сирии.
Российский авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов
Российский авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов
 
Корабли ВМФ России в понедельник, 12 марта, могут провести пуски ракет из акватории восточного Средиземноморья вблизи побережья Сирии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на международное извещение для авиационного персонала (NOTAM) и навигационное предупреждение для мореплавателей.
 
В сообщении говорится о проведении "испытательных ракетных пусков". Пуски с российских кораблей могут быть осуществлены в период с 8:00 до 18:00 мск у морской границы Сирии в международных водах Средиземноморья.
 
В настоящее время в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море действуют порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения.

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Ранее сообщалось, что большой десантный корабль ВМФ России Орск вошел в Средиземное море.

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Теги: корабль, ВМФ РФ, запуск ракеты, Россия в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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