Россия предупредила о ракетных пусках у побережья Сирии

Корабли Военно-морского флота России проведут очередные ракетные пуски в международных водах Средиземного моря рядом с побережьем Сирии.

Корабли ВМФ России в понедельник, 12 марта, могут провести пуски ракет из акватории восточного Средиземноморья вблизи побережья Сирии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на международное извещение для авиационного персонала (NOTAM) и навигационное предупреждение для мореплавателей.

В сообщении говорится о проведении "испытательных ракетных пусков". Пуски с российских кораблей могут быть осуществлены в период с 8:00 до 18:00 мск у морской границы Сирии в международных водах Средиземноморья.





Россия проводит ракетные учения в Крыму В настоящее время в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море действуют порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения.

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