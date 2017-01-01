Россия предупредила о ракетных пусках у побережья Сирии
Корабли Военно-морского флота России проведут очередные ракетные пуски в международных водах Средиземного моря рядом с побережьем Сирии.
В сообщении говорится о проведении "испытательных ракетных пусков". Пуски с российских кораблей могут быть осуществлены в период с 8:00 до 18:00 мск у морской границы Сирии в международных водах Средиземноморья.
В настоящее время в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море действуют порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения.
Россия проводит ракетные учения в Крыму
Россия проводит ракетные учения в Крыму
Ранее сообщалось, что большой десантный корабль ВМФ России Орск вошел в Средиземное море.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент