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Великобритания готова официально обвинить РФ в отравлении Скрипаля - СМИ

Комментариев: 1
Британская служба безопасности якобы имеет достаточно доказательств о причастности Москвы.
Великобритания планирует ввести ряд санкций
Великобритания планирует ввести ряд санкций
EPA/UPG

Британский премьер-министр Тереза Мэй готова официально обвинить Россию в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, поскольку имеет достаточно разведданных с доказательствами.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

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На Совете национальной безопасности правительства, министрам представлены доказательства, подтверждающие причастность Москвы к покушению. Согласно информации источников, опираясь на имеющиеся данные Тереза Мэй уже сегодня, скорее всего, сделает публичное заявление.

Близкие к расследованию источники утверждает, что скоро будут названы имена причастных к отравлению. Также, Лондон планирует ввести санкции в отношении РФ.

Ожидается, что Британия немедленно вышлет высокопоставленных российских дипломатов и шпионов, отменит визы кремлевским олигархам, введет финансовые ограничения для подобных лиц, а также отзовет официальное представительство в чемпионате мира по футболу в России.

Обвинительные заявления также могут быть сделаны Францией и Германией.

Напомним, 11 марта полиция Британии установила более 200 свидетелей по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 

Ранее, 9 марта, глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля - это “чистой воды пропаганда и нагнетание истерики“.

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Теги: Великобритания, Скрипаль, Тереза Мэй, Россия, санкции
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Комментариев (1)
Peyot    12.03.2018, 11:19
Оценка:  -1
Peyot
И это изза шпиона перебжчика!!! А наше ффу которое сидит на зарплатед у донецкого гудка - ахметова! Даже из-за войны против нас не стало бойкотировать чм в рф!
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