Великобритания готова официально обвинить РФ в отравлении Скрипаля - СМИ
Британский премьер-министр Тереза Мэй готова официально обвинить Россию в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, поскольку имеет достаточно разведданных с доказательствами.
Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.
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На Совете национальной безопасности правительства, министрам представлены доказательства, подтверждающие причастность Москвы к покушению. Согласно информации источников, опираясь на имеющиеся данные Тереза Мэй уже сегодня, скорее всего, сделает публичное заявление.
Близкие к расследованию источники утверждает, что скоро будут названы имена причастных к отравлению. Также, Лондон планирует ввести санкции в отношении РФ.
Ожидается, что Британия немедленно вышлет высокопоставленных российских дипломатов и шпионов, отменит визы кремлевским олигархам, введет финансовые ограничения для подобных лиц, а также отзовет официальное представительство в чемпионате мира по футболу в России.
Обвинительные заявления также могут быть сделаны Францией и Германией.
Напомним, 11 марта полиция Британии установила более 200 свидетелей по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Ранее, 9 марта, глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля - это “чистой воды пропаганда и нагнетание истерики“.