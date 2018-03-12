Великобритания готова официально обвинить РФ в отравлении Скрипаля - СМИ

Британская служба безопасности якобы имеет достаточно доказательств о причастности Москвы.

Британский премьер-министр Тереза Мэй готова официально обвинить Россию в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, поскольку имеет достаточно разведданных с доказательствами.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Читай также: Скрипаля могли отравить с помощью букета цветов - СМИ

На Совете национальной безопасности правительства, министрам представлены доказательства, подтверждающие причастность Москвы к покушению. Согласно информации источников, опираясь на имеющиеся данные Тереза Мэй уже сегодня, скорее всего, сделает публичное заявление.

Близкие к расследованию источники утверждает, что скоро будут названы имена причастных к отравлению. Также, Лондон планирует ввести санкции в отношении РФ.

Ожидается, что Британия немедленно вышлет высокопоставленных российских дипломатов и шпионов, отменит визы кремлевским олигархам, введет финансовые ограничения для подобных лиц, а также отзовет официальное представительство в чемпионате мира по футболу в России.

Обвинительные заявления также могут быть сделаны Францией и Германией.

Напомним, 11 марта полиция Британии установила более 200 свидетелей по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее, 9 марта, глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля - это “чистой воды пропаганда и нагнетание истерики“.