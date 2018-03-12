Под Москвой надуют Искандеры

В Минобороны РФ заявили, что надувные макеты и другие средства маскировки позволяют в десятки раз повысить живучесть современной военной техники и других объектов.

Макеты ракетных комплексов Искандер и комплексов ПВО С-300 поступили в инженерно-маскировочный полк, дислоцированный в Московской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на департамент информации Минобороны РФ в понедельник, 12 марта.

“В 45 инженерно-маскировочный полк центрального подчинения, дислоцирующийся в Московской области, поступили новые образцы вооружения. В их числе зенитные ракетные комплексы С-300, Бук, оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М и другие пневмоподпорные макеты военной техники“, – говорится в сообщении.

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В полк также поступили маскировочные комплекты для снежных, растительных и пустынно-степных фонов для скрытия вооружения, военной и специальной техники от оптических, радиолокационных и телевизионных средств разведки.

“Совокупность таких современных методов маскировки позволяет в десятки раз повысить живучесть современной военной техники и других объектов“, – добавили в департаменте.

45-й инженерно-маскировочный полк сформирован в июне 2017 года. Среди задач соединения – проведение инженерно-технических мероприятий по противодействию системам высокоточного оружия, а также для скрытия и имитации стратегически важных объектов.

Напомним, Минобороны РФ начало массовые закупки надувной военной техники весной 2013 года, примерно за год до вооруженной аннексии Крыма, конфронтации с Украиной и странами Запада. Осенью 2017 года сообщалось, что Россия удвоила закупку надувных ракет и самолетов.