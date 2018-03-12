У Жириновского Киев назвали столицей Малороссийского округа
В России по телеканалам показывают предвыборный видеоролик лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в котором Киев называется как столица “Малороссийского округа“.
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В ролике показывают заголовки из якобы новостей будущего, при условии победы Жириновского в президентских выборах.
Ролик под названием Обычный день Президента РФ Владимира Жириновского насыщен имперским духом, фантазиями о “российской Аляске“ и “голодающей Европе“.
Напомним, по данным российского ВЦИОМ за 11 марта, рейтинг Путина как кандидата в президенты РФ составляет 69%.
Ранее, 5 февраля, Жириновский предложил использовать ядерное оружие против президента Украины Петра Порошенко. Еще ранее, 12 января, Жириновский в эфире пропагандистской программы устроил истерику и начал угрожать Украине расстрелами.
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