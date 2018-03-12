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У Жириновского Киев назвали столицей Малороссийского округа

Комментариев: 10
Нелепый в имперском духе предвыборный ролик главы ЛДПР показывают по российским телеканалам.
В ролике также фантазируют о российской Аляске
В ролике также фантазируют о российской Аляске
скриншот из видео

В России по телеканалам показывают предвыборный видеоролик лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в котором Киев называется как столица “Малороссийского округа“.

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В ролике показывают заголовки из якобы новостей будущего, при условии победы Жириновского в президентских выборах. 

Ролик под названием Обычный день Президента РФ Владимира Жириновского насыщен имперским духом, фантазиями о “российской Аляске“ и “голодающей Европе“.

Напомним, по данным российского ВЦИОМ за 11 марта, рейтинг Путина как кандидата в президенты РФ составляет 69%. 

Ранее, 5 февраля, Жириновский предложил использовать ядерное оружие против президента Украины Петра Порошенко. Еще ранее, 12 января, Жириновский в эфире пропагандистской программы устроил истерику и начал угрожать Украине расстрелами. 

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Теги: Россия, Жириновский, выборы, ролик, Киев, Аляска
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Комментариев (11)
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alex8_4    12.03.2018, 13:47
Оценка:  0
alex8_4
ДЕБИЛЫ ПЛЯТЬ!!!!
Станіслав+    12.03.2018, 13:23
Оценка:  +7
Станіслав+
У велику українську трембіту подує.
i-dmitrik    12.03.2018, 13:16
Оценка:  +4
i-dmitrik
клоун не клоун а с 91го у власти и при бабле
мацковия камсамольский театр абсурда где массовка оплачивает свое прибывание на сцене
*******    12.03.2018, 13:11
Оценка:  +8
*******
Агония кацапизма
Колишній-східняк    12.03.2018, 12:49
Оценка:  +13
Колишній-східняк
І хто б його гарно відп...здив хоч разок? Він же ж постійно наривається.
andan    12.03.2018, 13:35
Оценка:  +1
andan
Цього п*дера вже давно ніхто не *бе, тому він скаженіє.
Shefherd    12.03.2018, 12:43
Оценка:  +11
Shefherd
Россия - странна фашистов
Пифагор    12.03.2018, 12:36
Оценка:  +15
Пифагор
Поле деятельности для психиатров, вот где нужно бороться с переурожаем!
MNI1957    12.03.2018, 12:30
Оценка:  +8
MNI1957
так его же нет,ты же атомную бомбу кинул.ШИЗИК
АСТАНАВИТЕСЬ!!!    12.03.2018, 12:21
Оценка:  +14
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
Ну в общем понятно. Идет показушное противостояние придворных шутов, дабы подчеркнуть "серьезность и крутизну" царя на своем фоне. Расчет понятен. На фоне бухих бомжих и затасканных шалав с трассы будет выглядеть богиней любая мало-мальски нормальная чувиха...
Irena    12.03.2018, 12:11
Оценка:  +5
Irena
А жирок разве жив еще? Вроде писали, что он уже откинулся
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