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В Британии из-за отравления экс-шпиона созывают Совет нацбезопасности

Комментариев: 1
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возглавит заседание Совета нацбезопасности, которое собирают из-за отравления Сергея Скрипаля.
Отравление Сергея Скрипаля и его дочери обсудят на заседании Совета нацбезопасности Великобритании
Отравление Сергея Скрипаля и его дочери обсудят на заседании Совета нацбезопасности Великобритании
news.sky.com

Заседание Совета национальной безопасности состоится в Великобритании в понедельник, 12 марта. Его созывают из-за отравления бывшего русского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Радіо Свобода.

Заседание возглавит премьер-министр страны Тереза Мэй. Участие в заседании Совета нацбезопасности примут чиновники, владеющие информацией о ходе расследования на его восьмой день.

Напомним, 4 марта российский экс-шпион, перешедший на сторону Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания.

Следствие утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Сотрудник британской полиции, который первым пришел на помощь пострадавшим, также был госпитализирован с симптомами отравления.

Напомним, 5 марта в Великобритании с серьезным отравлением госпитализировали бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Британские эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ.

 

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Теги: Россия, Отравления, шпионаж, Великобритания, нацбезопасность, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ліsа    12.03.2018, 12:16
Оценка:  +1
Ліsа
У меня вопрос, а как русские могли провести яд в Англию? Сейчас и в случае с Литвиненко?
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