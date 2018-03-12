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Польше никто не смеет диктовать - Дуда об "историческом" законе

Комментариев: 4
Президент Польши требует уважать национальные интересы его страны.
Против польского закона уже выступил ряд стран
Против польского закона уже выступил ряд стран
EPA/UPG

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что никто не вправе диктовать условия касательно скандального закона об Институте национальной памяти, который также называют “антибандеровским“.

Об этом он сказал в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna, передает Европейская правда.

“Мы требуем уважения к исторической правде, надлежащей терминологии. Это забота о национальных интересах“, - заявил Дуда, и добавил, что “никто не будет нам ничего диктовать“.

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Дуда подчеркнул, что введение законов является вопросом польского суверенитета и все должны это понимать.

Польский президент отметил, что для принятия закона было выбрано неудачное время. 

“Беда в том, что закон об Институте национальной памяти был принят в тот момент и в такой форме. В канун Дня памяти жертв Холокоста“, - сказал он.

Напомним, 1 марта из-за спора между Польшей и Израилем в связи с поправкой к закону об Институте национальной памяти, администрация США направила в Варшаву ультиматум. 6 марта замглавы МИД Польши отрицал сообщения о том, что руководство США наложило вето на контакты с польскими властями.

Позднее, 10 марта, в Польше сообщество украинцев выразило протест против “национального“ закона и напомнило о многочисленных преступлениях польских вооруженных формирований против украинцев. 

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Теги: Польша, Дуда, закон, национальная память
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Комментариев (4)
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Soncelid    12.03.2018, 13:17
Оценка:  -2
Soncelid
Дуда, ти такий грізний, що відразу стає зрозуміло - своїм законом ви намагаєтесь приховати свої злочини.
Коцман_Бобза    12.03.2018, 13:11
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Т.е. он считает, что Польша может всем диктовать, а Польше никто не может? Заразился великодержавным шовинизмом?
Ипатий    12.03.2018, 12:40
Оценка:  0
Ипатий
Олень !!!
Коцман_Бобза    12.03.2018, 13:10
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Просто лось.
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