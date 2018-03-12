Польше никто не смеет диктовать - Дуда об "историческом" законе
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что никто не вправе диктовать условия касательно скандального закона об Институте национальной памяти, который также называют “антибандеровским“.
Об этом он сказал в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna, передает Европейская правда.
“Мы требуем уважения к исторической правде, надлежащей терминологии. Это забота о национальных интересах“, - заявил Дуда, и добавил, что “никто не будет нам ничего диктовать“.
Читай также: Польша не заморозит “антибандеровский“ закон
Дуда подчеркнул, что введение законов является вопросом польского суверенитета и все должны это понимать.
Польский президент отметил, что для принятия закона было выбрано неудачное время.
“Беда в том, что закон об Институте национальной памяти был принят в тот момент и в такой форме. В канун Дня памяти жертв Холокоста“, - сказал он.
Напомним, 1 марта из-за спора между Польшей и Израилем в связи с поправкой к закону об Институте национальной памяти, администрация США направила в Варшаву ультиматум. 6 марта замглавы МИД Польши отрицал сообщения о том, что руководство США наложило вето на контакты с польскими властями.
Позднее, 10 марта, в Польше сообщество украинцев выразило протест против “национального“ закона и напомнило о многочисленных преступлениях польских вооруженных формирований против украинцев.