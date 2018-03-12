Польше никто не смеет диктовать - Дуда об "историческом" законе

Президент Польши требует уважать национальные интересы его страны.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что никто не вправе диктовать условия касательно скандального закона об Институте национальной памяти, который также называют “антибандеровским“.

Об этом он сказал в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna, передает Европейская правда.

“Мы требуем уважения к исторической правде, надлежащей терминологии. Это забота о национальных интересах“, - заявил Дуда, и добавил, что “никто не будет нам ничего диктовать“.

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Дуда подчеркнул, что введение законов является вопросом польского суверенитета и все должны это понимать.

Польский президент отметил, что для принятия закона было выбрано неудачное время.

“Беда в том, что закон об Институте национальной памяти был принят в тот момент и в такой форме. В канун Дня памяти жертв Холокоста“, - сказал он.

Напомним, 1 марта из-за спора между Польшей и Израилем в связи с поправкой к закону об Институте национальной памяти, администрация США направила в Варшаву ультиматум. 6 марта замглавы МИД Польши отрицал сообщения о том, что руководство США наложило вето на контакты с польскими властями.

Позднее, 10 марта, в Польше сообщество украинцев выразило протест против “национального“ закона и напомнило о многочисленных преступлениях польских вооруженных формирований против украинцев.