ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода

Действие санкций продлевают до 15 сентября.

Россиянам продлевается заморозка активов и ограничения, связанные с путешествиями EPA/UPG

Совет Европейского Союза в связи с российской агрессией на Донбассе и аннексией Россией Крыма продлил на полгода санкции в отношении 150 россиян и 38 организаций РФ.

Об этом говорится в сообщении Совета.

ЕС продлил связанные с ситуацией в Украине санкции на шесть месяцев - до 15 сентября.

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“12 марта Совет продлил ограничительные меры за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года", - говорится в сообщении.

Меры содержат заморозку активов и ограничения на поездки. Они продолжают применяться к 150 людям и 38 организациям.

Как сообщалось 7 марта, по мнению Владимира Путина, санкции ввели из-за “паники“ перед сильной Россией.