В Непале пассажирский самолет рухнул на футбольное поле

Крушение произошло недалеко от аэропорта столицы.

Возле столицы Непала Катманду неподалеку от международного аэропорта имени Трибхувана в понедельник, 12 марта, разбился пассажирский самолет, следовавший маршрутом США-Бангладеш.

Об этом сообщает ТСН.

По предварительным данным, самолет принадлежал частной бангладешской авиакомпании US-Bagnla.

Читай также: В аэропорту Запорожье самолет во время посадки занесло

На борту находился 71 человек, включая четырех членов экипажа. Лайнер мог потерпеть крушение из-за технического сбоя, пишет газета Kathmandu Post со ссылкой на местную администрацию.

Во время захода на посадку самолет не попал на взлетно-посадочную полосу, вместо этого упав на футбольное поле к востоку от аэропорта. После этого он загорелся.

Читай также: В Бразилии ограбили самолет за 6 минут на $5 млн наличными

Сейчас проводится операция по спасению людей и ликвидации последствий аварии. На месте работают пожарные расчеты.

Уже известно, что по данным правоохранительных органов по меньшей мере 38 человек погибли в результате крушения, еще 23 человека получили травмы и о состоянии еще 10 человек пока ничего неизвестно.

Как сообщалось 10 марта, российский военный самолет Ан-26 потерпел крушение в Сирии вследствие того, что один из закрылков был поврежден.