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В Непале пассажирский самолет рухнул на футбольное поле

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Крушение произошло недалеко от аэропорта столицы.
В Непале пассажирский самолет рухнул на футбольное поле
© twitter/Narayan Amrit
Фото 1/6
  • 17 пассажиров уже удалось спасти и госпитализирвать
  • Лайнер мог потерпеть крушение из-за технического сбоя
  • Точных данных о пострадавших пока нет
  • Операция по спасению людей продолжается
  • Самолет вспыхнул сразу после падения
  • На месте работают пожарные и спасатели
В Непале пассажирский самолет рухнул на футбольное поле
17 пассажиров уже удалось спасти и госпитализирвать
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Возле столицы Непала Катманду неподалеку от международного аэропорта имени Трибхувана в понедельник, 12 марта, разбился пассажирский самолет, следовавший маршрутом США-Бангладеш.

Об этом сообщает ТСН.

По предварительным данным, самолет принадлежал частной бангладешской авиакомпании US-Bagnla.

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На борту находился 71 человек, включая четырех членов экипажа. Лайнер мог потерпеть крушение из-за технического сбоя, пишет газета Kathmandu Post со ссылкой на местную администрацию.

Во время захода на посадку самолет не попал на взлетно-посадочную полосу, вместо этого упав на футбольное поле к востоку от аэропорта. После этого он загорелся.

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Сейчас проводится операция по спасению людей и ликвидации последствий аварии. На месте работают пожарные расчеты.

Уже известно, что по данным правоохранительных органов по меньшей мере 38 человек погибли в результате крушения, еще 23 человека получили травмы и о состоянии еще 10 человек пока ничего неизвестно.

Как сообщалось 10 марта, российский военный самолет Ан-26 потерпел крушение в Сирии вследствие того, что один из закрылков был поврежден.

 

 

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Теги: Непар, авиакатастрофа, самолет, авария, аэропорт
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