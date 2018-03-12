Австралийские "казаки" сорвали митинг "Крым – это Украина"

Сепаратист оскорблял митингующих и цеплялся к пожилой женщине.

Сепаратисты приехали на митинг с флагами ДНР и оскорблениями скриншот из видео

В австралийском городе Сидней организовали митинг под лозунгом “Крым – это Украина“. Мероприятие обещало быть мирным и малочисленным, но его сорвали так называемые “Австралийские казаки“, которые явились на митинг с флагами террористической группировки ДНР.

Соответствующее видео опубликовано на Youtube.

Сепаратисты, сорвавшие митинг, считают себя потомками забайкальских казаков, эмигрировавших из советской России. На видео, которое сепаратисты выложили в Сеть, звучат пропагандистские российские песни, один из “казаков“ обзывает украинских патриотов местными бандерлогами.

Запечатлено, как главарь сепаратистов, “атаман“ Бойков С.М кричит на пожилую женщину и бросается оскорбительными словами – “сало уронили“ и т.д.

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“Донбасс принял свое решение!“ – уверяет “атаман“.

В Сиднее сепаратисты сорвали митинг украинских патриотов 0:00 / 05:26

Напомним, 11 марта в Санкт-Петербурге напали на мужчину с украинским флагом.