Австралийские "казаки" сорвали митинг "Крым – это Украина"
В австралийском городе Сидней организовали митинг под лозунгом “Крым – это Украина“. Мероприятие обещало быть мирным и малочисленным, но его сорвали так называемые “Австралийские казаки“, которые явились на митинг с флагами террористической группировки ДНР.
Соответствующее видео опубликовано на Youtube.
Сепаратисты, сорвавшие митинг, считают себя потомками забайкальских казаков, эмигрировавших из советской России. На видео, которое сепаратисты выложили в Сеть, звучат пропагандистские российские песни, один из “казаков“ обзывает украинских патриотов местными бандерлогами.
Запечатлено, как главарь сепаратистов, “атаман“ Бойков С.М кричит на пожилую женщину и бросается оскорбительными словами – “сало уронили“ и т.д.
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“Донбасс принял свое решение!“ – уверяет “атаман“.
Напомним, 11 марта в Санкт-Петербурге напали на мужчину с украинским флагом.