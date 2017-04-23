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Священник из Иерусалима развенчал миф о "благодатном огне"

Комментариев: 10
Ничего мистического в происхождении "благодатного огня" нет - он зажигается от масляной лампады. Такое заявление одного из клириков Храма Гроба Господня в Иерусалиме вызвало скандал.
Священник рассказал, что "благодатный огонь" зажигают от лампы
Священник рассказал, что "благодатный огонь" зажигают от лампы
pentapostagma.gr

Один из настоятелей Храма Гроба Господня в Иерусалиме, представляющий Армянскую церковь Самуил Агоян заявил, что "благодатный огонь" зажигается от масляной лампады. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщает Эхо Москвы.

Об этом он сказал в интервью израильскому телевидению, чем вызвал скандал среди слушателей. Многие люди верят, что огонь, который раз в год – в Пасхальную ночь, зажигается в часовне Храма Гроба Господня в Иерусалиме, появляется там чудесным образом.

 Однако священник подчеркнул, что ничего мистического в происходящем нет.

"Бог творит чудеса, но не на потеху людям", - отметил священник.

Благодатный огонь из Иерусалима доставляют специальными самолётами в разные страны, в то числе, в Украину.

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Теги: скандал, священник, огонь, Иерусалим, Благодатный огонь
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (10)
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Коцман_Бобза    12.03.2018, 13:15
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
Статья от 23.04.2017 13:35

Благодатный огонь в храме Гроба Господня во время Пасхи зажигается не чудесным образом, а от лампады Иерусалимским патриархом, написал в фейсбуке священник Украинской православной церкви Киевского патриархата Александр Дедюхин.
Коцман_Бобза    12.03.2018, 13:15
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
Кстати, в последние годы "благодатный огонь" ВСЕГДА сходит от 14 час. 03 мин., до 14 час. 16 мин. При этом из истории известно, что раньше он "сходил" в разное время, и паломники могли ждать его часами, а то и целый день. Но с 2002 года огонь сходит только в упомянутое выше время.
Коцман_Бобза    12.03.2018, 13:16
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
Дело в том, что 14ч. 03 мин. - это иерусалимское время выхода первой новости 15-часового (по московскому времени) выпуска новостей канала НТВ. А 14 час. 16 мин. - это время последней новости в конце выпуска. Дело в том, что в 2002 году телеканал НТВ стал первой в мире телекомпанией, которая выкупила
Коцман_Бобза    12.03.2018, 13:16
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
права на прямую трансляцию из храма Гроба Господня, и с тех пор "благодатный огонь" всегда сходит в прямом эфире НТВ. Но почему именно 15-часовой выпуск? Да потому что следующий выпуск новостей канала НТВ - в 18 часов, а в 17 часов из аэропорта Бен-Гурион вылетает в Москву заказанный заранее самолет
Коцман_Бобза    12.03.2018, 13:17
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
"Благодатный огонь" НЕ МОЖЕТ СОЙТИ в 18-часовых новостях, потому что тогда не успеет на самолёт. А за него уже заплачены деньги,
VikaGraum    12.03.2018, 13:12
Оценка:  0
VikaGraum
Бог же людям раз в год строго по расписанию Чудо являет. Тем самым людям, которым в остальные 364 дня в году он позволяет умирать под бомбами и пулями, травиться наркотой, пухнуть от голода и страдать от эпидемий. Ай-яй-яй, последнее благое дело - и то под сомнением уже. Вот же неблагодарные людишки
Колишній-східняк    12.03.2018, 12:46
Оценка:  +4
Колишній-східняк
А я ніколи і не сумнівався, що там попи вже третє тисячоліття дурять наївних людей....
arpsash    12.03.2018, 12:22
Оценка:  +10
arpsash
Деда мороза кстати тоже нет ,если некоторые не знают
Serg2176    12.03.2018, 13:10
Оценка:  0
Serg2176
а святий Микола є )
Коцман_Бобза    12.03.2018, 13:12
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
Он умер.
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