В Германии нашли связь чеченского криминалитета с Кадыровым

Сферы, в которых наиболее активны чеченские криминальные группировки, – торговля наркотиками, кражи, грабежи и выпуск поддельной продукции.

В Германии федеральное ведомство по уголовным делам констатирует усиление активности чеченских криминальных группировок на территории страны. Об этом газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) рассказал глава уголовной полиции Михаэль Нагель.

"Если раньше чеченские преступники, в первую очередь, отличались тем, что работали на другие группировки, то сегодня они не удовлетворяются ролью простых поставщиков услуг и агрессивно проникают в криминальный бизнес", – пояснил Нагель.

Сферы, в которых они наиболее активны, – торговля наркотиками, кражи, грабежи и выпуск поддельной продукции. В целом в поле зрения правоохранительных органов находятся от 200 до 250 человек из Чечни и в целом с Северного Кавказа. Привлечение сторонников происходит, в частности, через подпольные группировки и специализирующиеся на единоборствах профессиональные спортивные объединения.

Правоохранительные органы Германии отмечают, что действующие на территории Германии криминальные группировки поддерживают личные контакты с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, с которым связаны, в первую очередь, финансово.

"Не следует недооценивать опасность, исходящую от северокавказских и особенно чеченских групп правонарушителей", – подчеркнул Михаэль Нагель. Полиции следует своевременно вмешаться в ситуацию – до того, как представителям этого преступного сообщества удастся окончательно и бесповоротно закрепиться в Германии, полагает он.

Ранее председатель Германо-Кавказского общества Эккехард Мас сообщил, что под видом беженцев из Чечни в Германию зачастую засылают агентов, которым поручают выслеживать чеченских диссидентов и противников Кадырова.

Напомним, недавно власти США расширили санкционный "список Магнитского", включив в него пятерых граждан России, среди которых и нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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