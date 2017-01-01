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Авиакатастрофа в Непале: погибли 50 человек

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Тела многих погибших оказались обуглены. Аэропорт Трибхуван приостановил работу до ликвидации последствий аварии, все рейсы отменены.
Обломки самолета Bombardier Q400
Обломки самолета Bombardier Q400

В результате катастрофы авиалайнера Bombardier Q400 авиакомпании US-Bangla Airlines в аэропорту Трибхуван столицы Непала Катманду погибли не менее 50 человек, около 20 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

По последним данным, 17-летний самолет не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе, врезался в заграждение и загорелся.

"Свидетели рассказали, что многие из тел, которые лежали на асфальте, покрытом тканью, были обуглены", – пишет агентство.

Аэропорт приостановил работу до ликвидации последствий аварии, все рейсы отменены.

Ранее сообщалось, что самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Катманду, затем на борту произошло возгорание. Появилась информация о 17 пострадавших. Всего на борту находился 71 человек.

Представители аэропорта предполагают, что причиной аварии стали технические неполадки самолета.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Непал, аэропорт, Катманду, погибли
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Источник: korrespondent.net

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