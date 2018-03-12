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Песков ответил на "пургу" Путина

Комментариев: 6
Критика со стороны президента - это абсолютно нормальный процесс, заявил пресс-секретарь Владимира Путина.
Песков прокомментировал ремарку Путина
Песков прокомментировал ремарку Путина
kremlin.ru

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Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Владимира Путина о том, что его пресс-секретарь иногда “несет пургу“. Об этом сообщает российский РБК.

По словам Пескова, работа с президентом всегда сопровождается “критикой со стороны главы государства“.

“Президент очень требовательный начальник, и это абсолютно нормальный процесс“, -  сказал Песков.

По его словам, вряд ли в мире есть пресс-секретарь, которого бы не критиковало руководство. “Только если пресс-секретарь ничего не делает“, -  добавил Песков.

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Напомним, 10 марта Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что не контролирует публичные высказывания своего пресс-секретаря Пескова, отметив, что тот иногда “несет пургу“.

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Теги: Путин, Песков, пурга, Кремль, Россия
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Комментариев (6)
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letc    12.03.2018, 20:06
Оценка:  +1
letc
какой дибил,мозг отсутствует.
weightless    12.03.2018, 19:34
Оценка:  +1
weightless
Во, как его развезло!
Не удивлюсь, если Пукин шлепает противного Митю по попке)
vicinq    12.03.2018, 17:55
Оценка:  +2
vicinq
Пиз...ь не мешки ворочать !!!
Олежка!!    12.03.2018, 17:51
Оценка:  +3
Олежка!!
ИНОГДА??? ВСЕГДА!!!!
Колишній-східняк    12.03.2018, 17:10
Оценка:  +8
Колишній-східняк
Критика со стороны президента - это абсолютно нормальный процесс - нёс пургу пресс-секретарь Владимира Путина.
maruk55    12.03.2018, 17:09
Оценка:  +9
maruk55
Пургу несут оба
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