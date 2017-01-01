В Сирии в 2018 году погибли более тысячи детей - ЮНИСЕФ

В Сирии за два месяца этого года погибли более тысячи детей. Это больше, чем за весь прошлый год, когда погибли 910 детей и 361 ребенок получил ранения.

В Сирии в этом году погибли более тысячи детей

В Сирии в январе и феврале 2018 года погибли более тысячи детей. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщает Детский фонд ООН ЮНИСЕФ.

По данным ведомства, за весь прошлый год из-за конфликта в стране погибли 910 детей и 361 ребенок получил ранения.

По словам директора представительства ЮНИСЕФ в Германии Кристиана Шнайдера, это "беспощадное насилие над детьми", поскольку конца войны не видно.

Он отметил, что ни один сирийский ребенок не может спастись от последствий войны. По его словам, в стране подрастает "целое поколение инвалидов войны". Угроза подстерегает в Сирии детей всюду, ведь на игровых площадках и возле школ остается много неразорванных снарядов.

По данным ЮНИСЕФ, 1,5 млн сирийских детей имеют инвалидность, а у 86 000 ампутированы конечности.

Напомним, ранее сообщалось, что в мире 357 миллионов детей живут в зонах военных конфликтов.

Источник: Украинская служба DW

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