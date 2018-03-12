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Умер Олег Табаков

Комментариев: 32
Умер Олег Табаков. Продолжительная борьба актера с болезнью окончилась трагически.
Умер Олег Табаков
Умер Олег Табаков
depositphotos.com

Умер Олег Табаков. Актер скончался после продолжительной болезни на 83-м году жизни, об этом сообщает Interfax

Последние несколько месяцев своей жизни Табаков провёл в одной из московских клиник, где врачи боролись за его жизнь. А последние минуты жизни рядом с Табаковым были его самые близкие люди - родственники. 

Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове. В 1953 году Олег стал студентом школы-студии МХАТ, где демонстрировал блестящие успехи в учебе и быстро стал самым лучшим студентом, а затем, с 1986 по 2000 годы занимал пост ректора в МХАТ.

 Был в числе основателей театра Современник. Известность обрел благодаря ролям в фильмах Двенадцать Стульев, Семнадцать мгновений весны, Война и Мир.

Голос кота Матроскина из м\ф Трое из Простоквашино и Каникулы в Простоквашино также принадлежит Олегу Табакову. Легендарный актер был руководителем театров Табакерка и МХТ имени Чехова.

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За состоянием здоровья Табакова следили поклонники со всего бывшего СНГ в надежде, что ему станет лучше, однако в понедельник 12 марта Олега Павловича не стало. О том, где пройдет прощание с легендой и где будет похоронен Табаков, пока не сообщается. 

27 декабря стало известно, что Олег Табаков находится в состоянии комы.

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Теги: Олег Табаков, умер, смерть, шоу-бизнес
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Комментариев (36)
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ПОТЕРЯНЫЙ_ЗАЙЧИК    12.03.2018, 17:01
Оценка:  +2
ПОТЕРЯНЫЙ_ЗАЙЧИК
Если кто не в курсе этот поц назвал всех украинцев убогими и дал понять что мы в отличии от русских по уровню интеллекта на втором-третьем месть......
realkartowka    12.03.2018, 17:04
Оценка:  -5
realkartowka
А разве ты не убогий???из песни слов не выкинешь...
ПОТЕРЯНЫЙ_ЗАЙЧИК    12.03.2018, 17:05
Оценка:  0
ПОТЕРЯНЫЙ_ЗАЙЧИК
По себе других не судят
texst    12.03.2018, 17:08
Оценка:  0
texst
Так он про всех украинцев говорил.
Orzy    12.03.2018, 16:59
Оценка:  +4
Orzy
Был хорошим актером, но лёг под кремлядей. Свою благополучность и статус, как руководителя театра, поставил выше правды. Тёплый плед с камином поставил выше борьбы. Не осуждаю его за это, а лишь констатирую факт. Если бы такое сделали Высоцкий, или Леонов, или Гребенщиков, я был сильно расстроен...
Orzy    12.03.2018, 16:59
Оценка:  +1
Orzy
а Табаков - это Табаков: ни больше, ни меньше...
Orzy    12.03.2018, 17:01
Оценка:  +4
Orzy
лобызался с кровавым убийцей и поощрял его. Просто факты, без суждений.
Via_dolorosa    12.03.2018, 17:06
Оценка:  +1
Via_dolorosa
там многие легли под путена т.к. если не ляжешь то будешь тотально изгоем, они выбрали стабильность, а не бунтарство. Или вы думаете что они все там поддерживают режим крямля. Так проще жить и не высовываться.
tt-gun    12.03.2018, 16:51
Оценка:  +17
tt-gun
а чего минусить? Репутацию свою под конец жизни он таки подмочил, чего уж там...Бог ему судья....
Максим    12.03.2018, 16:48
Оценка:  -2
Максим
Да дай Бог многим из нас до 83х прожить однако!
Orzy    12.03.2018, 17:03
Оценка:  +4
Orzy
некоторые палачи живут и до 100, а лучшие поэты и музыканты уходят в 25-30...
intedaile    12.03.2018, 16:46
Оценка:  +15
intedaile
куй с ним
vicinq    12.03.2018, 16:42
Оценка:  +3
vicinq
При благоденствии праведников веселится город и при гибели нечестивых бывает торжество. Библия книга притчей гл 11.ст10
ПроЛив    12.03.2018, 16:42
Оценка:  -14
ПроЛив
Комментарии свидетельствуют - В большинстве своем
ЛЮДИ - это Ничтожные Существа.......
приимите это как данность...........
YaYarick    12.03.2018, 16:18
Оценка:  +4
YaYarick
Учитывая сколько человек в Украине прокляли его, после его высказываний, то смерть вполне закономерное последствие.
Yzenykkrasavchik    12.03.2018, 16:13
Оценка:  +3
Yzenykkrasavchik
Вечная память очень хорошему актеру
Letohradek    12.03.2018, 16:13
Оценка:  +1
Letohradek
Путинские прокладки в трауре ... ха-ха-ха )
Задумчивость    12.03.2018, 16:11
Оценка:  0
Задумчивость
Вечная память Великому таланту....
Letohradek    12.03.2018, 16:13
Оценка:  +1
Letohradek
Путинские прокладки в трауре ... ха-ха-ха ))
YaYarick    12.03.2018, 16:22
Оценка:  +2
YaYarick
Да память и правда вечная, все будут помнить каким дерьмом он был.
YJIiTkA    12.03.2018, 16:23
Оценка:  -14
YJIiTkA
а о тебе и твоей спидозной мамке и не вспомнят)
YaYarick    12.03.2018, 16:35
Оценка:  +11
YaYarick
Лучше пускай не всоминают, чем проклинают как эту тварь. Ну а твою то маму- шлёндру наверное весь город вспоминает,все там побывали, ты хоть отца то своего знаешь??? Сомневаюсь как-то)
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