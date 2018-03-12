Умер Олег Табаков. Продолжительная борьба актера с болезнью окончилась трагически.

Умер Олег Табаков. Актер скончался после продолжительной болезни на 83-м году жизни, об этом сообщает Interfax.

Последние несколько месяцев своей жизни Табаков провёл в одной из московских клиник, где врачи боролись за его жизнь. А последние минуты жизни рядом с Табаковым были его самые близкие люди - родственники.

Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове. В 1953 году Олег стал студентом школы-студии МХАТ, где демонстрировал блестящие успехи в учебе и быстро стал самым лучшим студентом, а затем, с 1986 по 2000 годы занимал пост ректора в МХАТ.

Был в числе основателей театра Современник. Известность обрел благодаря ролям в фильмах Двенадцать Стульев, Семнадцать мгновений весны, Война и Мир.

Голос кота Матроскина из м\ф Трое из Простоквашино и Каникулы в Простоквашино также принадлежит Олегу Табакову. Легендарный актер был руководителем театров Табакерка и МХТ имени Чехова.

Читай также: В Москве похоронили Андрея Вознесенского

За состоянием здоровья Табакова следили поклонники со всего бывшего СНГ в надежде, что ему станет лучше, однако в понедельник 12 марта Олега Павловича не стало. О том, где пройдет прощание с легендой и где будет похоронен Табаков, пока не сообщается.

27 декабря стало известно, что Олег Табаков находится в состоянии комы.