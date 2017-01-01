Глава МВД Словакии подал в отставку из-за убийства журналиста

Калиняк стал вторым членом правительства Фицо, который покинул должность на фоне политического кризиса, вызванного убийством Яна Кучака.

Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк подал в отставку на фоне скандала вокруг убийства журналиста Яна Кучака и последовавшего за этим политического кризиса в стране. Соответствующее заявление глава МВД сделал на брифинге в понедельник, 12 марта, сообщает издание Aktuality.sk.

Также Калиняк заявил, что покидает должность вице-премьер-министра Словакии. "С учетом моей позиции как в правительстве, так и в партии (Калиняк - замглавы словацкой партии "Курс - социальная демократия", которую возглавляет премьер Роберт Фицо), важно, чтобы этот шаг был воспринят, прежде всего, как стремление к стабильности, стремление сохранить Словакию на ее пути и представить гражданам имеющиеся результаты", - сказал чиновник.

Калиняк стал вторым членом правительства Фицо, который покинул должность на фоне политического кризиса, вызванного убийством Яна Кучака. Ранее в отставку ушел министр культуры Словакии Марек Мадарик.

Напомним, Кучака убили из-за расследования связей правительства Словакии с мафией. Его вместе с подругой Мартиной Куснировой обнаружили застреленными в своем доме в 65 километрах от Братиславы.

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