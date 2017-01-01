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В Польше уволили 17 вице-министров

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Это осуществления предыдущих заявлений главы правительства Польши, который неделю назад объявил о сокращении числа заместителей министров.
Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий
RAP

Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 12 марта, сообщает Associated Press. Этот шаг, по его словам, должен улучшить работу правительства и сделать его "менее политическим".

Моравецкий выступил со своим заявлением вскоре после того, как оппозиция подняла вопрос об уровне расходов в польском Минобороны и премиях для членов предыдущей правительственной команды.

Оппозиционные депутаты утверждают, что увольнения не слишком меняют ситуацию, поскольку большинство бывших вице-министров продолжат выполнять свои задачи, но уже на более низких по рангу должностях.

Напомним, в Польше с 11 марта начал действовать закон о запрете розничной торговли по воскресеньям.

 

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Теги: Польша, правительство, вице-премьер-министр, увольнение, сокращение
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Источник: korrespondent.net

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