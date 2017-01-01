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Меркель не готова к частичной отмене санкций против РФ

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Канцлер Германии Ангела Меркель надеется на позитивные сдвиги в минском процессе после того, как завершатся президентские выборы в России.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Прежде, чем обсуждать вопрос о частичной отмене введенных против России санкций, следует сделать "хотя бы пару качественно важных шагов" в реализации минских договоренностей. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине в понедельник, 12 марта.

К числу таких "качественно важных шагов" канцлер ФРГ отнесла и миссию "голубых касок", которую, подчеркнула она, в принципе поддерживают обе стороны – и Украина, и Россия. О мандате для такой миссии, указала Меркель, уже несколько месяцев идут переговоры в Совете Безопасности ООН, но желаемого результата пока не достигнуто.

Ангела Меркель напомнила также о постоянных нарушениях режима прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины.

"С момента заключения минских договоренностей я жду того дня, – заявила она, – когда будет хотя бы в течение десяти дней прочно соблюдаться перемирие, что является первым пунктом этих договоренностей".

Канцлер Германии надеется, что после намеченных на 18 марта президентских выборов в России ситуацию удастся сдвинуть с мертвой точки и придать импульс качественных сдвигов в минском процессе.

Ранее Ангела Меркель заявила, что Евросоюз не нашел достаточных оснований для отмены экономических санкций против России.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Теги: Германия, Меркель, донбасс, санкции, Ангела Меркель, Перемирие на Донбассе, санкции против России, минские договоренности
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Источник: korrespondent.net

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