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Копченая рыба: Меркель рассказала о подарках Путина

Комментариев: 1
Меркель рассказала, что как-то раз Путин подарил ей копченую рыбу.
Меркель же Путину привозила пиво
Меркель же Путину привозила пиво
EPA/UPG

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине рассказала о подарках какими обменивалась с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом передает издание Bloomberg.

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Меркель рассказала, что как-то раз получила в подарок от Путина копченую рыбу, однако не уточнила когда именно. 

Отвечая на вопрос журналистов касательно того, что Путин рассказывал о пиве, которое Меркель ему подарила, она ответила: “Хорошо известно, что российский президент любит немецкое пиво“.

Издание отмечает, что главы государств далеко не друзья, приводя в пример случай, когда Путин запугал Меркель своей собакой, зная, что она их боится. Меркель, в свою очередь, значительно повлияла на санкции в отношении РФ из-за аннексии Крыма и действий против Украины.

Напомним, 12 марта Ангела Меркель заявила, что не готова к частичной отмене санкций против РФ, поскольку не видит “важных шагов“ в реализации минских договоренностей.

Ранее Путин заявил, что Запад постоянно хочет указать россиянам, где их место, применив в очередной раз в качестве примера воровской жаргон.

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Теги: Россия, германия, Меркель, Путин, подарки
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Комментариев (1)
sharry61    12.03.2018, 17:54
Оценка:  -3
sharry61
Деточка,твое место у параши(Джентельмены удачи)!!!
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