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В Москве подожгли стену здания ФСБ

Комментариев: 1
Мужчина сообщил задержавшим его силовикам, что организовал поджог в знак протеста, но подробно прокомментировать свои действия отказался.
На мужчину составили протокол по статье о мелком хулиганстве
На мужчину составили протокол по статье о мелком хулиганстве
1pnz.ru

В Москве сотрудники полиции задержали 66-летнего мужчину, который пытался поджечь здание ФСБ на улице Кузнецкий мост. Поджигателем оказался житель Астрахани, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел днем в понедельник, 12 марта. Пожилой мужчина облил горючей жидкостью стену возле входа в приемную главного управления ФСБ и устроил поджог.

Задерживавшим его работникам правоохранительных органов он сообщил, что организовал поджог в знак протеста, но более подробно прокомментировать свои действия отказался.

"Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по статье "Мелкое хулиганство", – сказал представитель МВД.

Напомним, в ноябре 2015 года художник-акционист Петр Павленский поджег двери ФСБ в центре Москвы на Лубянке.

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Теги: Россия, Москва, ФСБ, поджог
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Глод    12.03.2018, 18:50
Оценка:  -1
Глод
ФСБ не горит!
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