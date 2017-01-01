В парламенте Британии из-за подозрительного пакета госпитализировали двоих

В парламенте Великобритании была обнаружена посылка со следами подозрительного вещества. Позже полиция установила, что оно безвредное.

В парламенте Великобритании нашли подозрительный пакет. Пока полиция проверяет содержимое пакета, двух людей доставили в больницу в качестве меры предосторожности.

"Специалисты проверяют содержимое пакета. Была вызвана служба скорой помощи, и два человека, мужчина и женщина, были доставлены в больницу в качестве меры предосторожности", - сообщили Reuters в полиции.

Полиция уточнила, что они расследуют сообщение о подозрительном пакете в здании Норман Шоу, где размещаются офисы многих депутатов.

"Нам известно о потенциальной ситуации, связанной с подозрительным веществом, которую расследует полиция. Эвакуации не было, но территория, где нашли пакет, была закрыта", - сообщила в заявлении пресс-секретарь парламента.

Позже в полиции сообщили, что вещество оказалось безвредным.

Ранее сообщалось, что полиция Лондона проводит расследование по факту отправки письма с белым порошком, который был адресован внуку королевы Елизаветы II, принцу Гарри.

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