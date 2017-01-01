Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В парламенте Британии из-за подозрительного пакета госпитализировали двоих

Комментариев: 0
В парламенте Великобритании была обнаружена посылка со следами подозрительного вещества. Позже полиция установила, что оно безвредное.
Сотрудники британской полиции у здания парламента
Сотрудники британской полиции у здания парламента
Getty Images

В парламенте Великобритании нашли подозрительный пакет. Пока полиция проверяет содержимое пакета, двух людей доставили в больницу в качестве меры предосторожности.

"Специалисты проверяют содержимое пакета. Была вызвана служба скорой помощи, и два человека, мужчина и женщина, были доставлены в больницу в качестве меры предосторожности", - сообщили Reuters в полиции.

Полиция уточнила, что они расследуют сообщение о подозрительном пакете в здании Норман Шоу, где размещаются офисы многих депутатов.

"Нам известно о потенциальной ситуации, связанной с подозрительным веществом, которую расследует полиция. Эвакуации не было, но территория, где нашли пакет, была закрыта", - сообщила в заявлении пресс-секретарь парламента.

Позже в полиции сообщили, что вещество оказалось безвредным.

Ранее сообщалось, что полиция Лондона проводит расследование по факту отправки письма с белым порошком, который был адресован внуку королевы Елизаветы II, принцу Гарри.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Великобритания
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь