Торговая война Трампа. Чем грозит Украине

Дональд Трамп намерен ввести 20% пошлины на продукцию из стали и 10% – из алюминия по соображениям защиты национальной безопасности.

Дональд Трамп вновь дивил весь мир. На этот раз своими заявлениями по поводу введения торговых пошлин.

В ВТО уже заговорили о глобальном торговом кризисе. Несут угрозу американские пошлины и Украине.

Корреспондент.net разбирался, какие именно.

Идея Трампа

8 марта Трамп ввел штрафные пошлины на ввоз алюминия и стали: 10 и 25% соответственно. Они вступят в силу через 15 дней. Пошлины не касаются соседей США - Канады и Мексики.

В ходе своей избирательной кампании Трамп говорил, что другие страны заваливают США огромным количеством стали, что приводит к кризису американской сталелитейной промышленности.

После переезда в Белый дом Трамп также говорил, что импорт дешевой стали из Китая подрывает жизнеспособность отрасли в США.

Китай не единственный экспортер стали в США: 110 стран и регионов поставляют сталь в Америку. Китай занимает всего лишь 11-е место в списке экспортеров.

В прошлом году президент поручил министру торговли Уилбуру Россу провести расследование о связи импорта стали с национальной безопасностью.

Доклад Росса был опубликован в феврале и содержал рекомендации по введению пошлин.

"Когда наша страна не в состоянии производить алюминий и сталь, мы не можем всерьез говорить о нашей промышленности, - говорил президент. - Нам нужны собственные сильные производители по соображениям обороны".

Президент Трамп выступил в Белом доме с заявлением о введении пошлин в присутствии китайского экономиста и советника председателя КНР Лию Хе.

На выступление президента были приглашены представители ведущих американских сталелитейных компаний, в том числе US Steel Corp и Arcelor Mittal.

Однако представители отраслей, которые закупают металл для производства изделий, вели упорную борьбу против введения новых тарифов, доказывая, что американская сталь и алюминий обойдутся им дороже импорта и новые пошлины приведут к общему повышению цен в целом ряде отраслей промышленности.

Проблемы Европы

Трамп заявил, что откажется от введенных им пошлин на ввоз в страну изделий из стали и алюминия, только если страны ЕС отменят свои пошлины на импорт американских товаров.

Кроме того, Трамп пригрозил ЕС пошлиной на ввоз в США европейских автомобилей.

"Европейский союз, замечательные страны, которые относятся к США очень плохо в торговле, жалуются на тарифы на сталь и алюминий. Если они откажутся от своих ужасных барьеров и тарифов на продукты США, мы также снимем наши", - заявил президент США.

В Брюсселе настаивают, что уже подготовили контрмеры относительно решения Дональда Трампа о введении высоких тарифов на импорт стали и алюминия.

"Комиссия имеет подготовленные контрмеры в отношении США, чтобы сбалансировать ситуацию, и этот вопрос коллегия намерена обсудить на следующей неделе", - сказал представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн.

По данным двух чиновников, Франция и Германия находятся в контакте с Брюсселем, и заявляют, что ЕС подготовил меры, чтобы быстро нанести удар в ответ, однако ждет, чтобы посмотреть, выполнит ли Трамп то, что заявляет.

Под "месть", вероятно, попадут товары с политически чувствительных штатов для республиканцев, такие как мотоциклы производителя Harley-Davidson из Висконсина, апельсиновый сок из Флориды и виски из Кентукки, штата лидера большинства в Сенате США.

ЕС также готов подать жалобу на Вашингтон в ВТО.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что решение США относительно пошлин на сталь из Евросоюза плохо скажется на трансатлантических отношениях.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал быструю и жесткую реакцию в ответ на действия США.

Но у Трампа есть ответ и на возможные контрмеры ЕС. "Если Евросоюз намерен и дальше повышать и так слишком высокие тарифы в отношении американских компаний, то мы установим пошлины на импорт их автомобилей", - отметил Трамп.

"Сами европейцы мешают США продавать свои автомобили в ЕС", - добавил он.

Причем здесь Украина

В Украине рост ВВП пока напрямую зависит от цен на металл на мировых рынках. Также металл – наша главная экспортная продукция, главный источник валюты в стране.

Вытесненный с рынка США металл будет создавать чрезмерную конкуренцию нашим производителям на важных для нас рынках. То есть пострадают и люди, и предприятия, и государство.

В такой ситуации особо важны хорошие отношеня с торговыми партнерами, особенно с такими тяжеловесами, как ЕС.