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Эстония обвинила РФ в нарушении своей воздушной границы

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Российский Ил-76 находился в воздушном пространстве страны почти минуту. Самолет не имел радиоконтакта с Центром управления полетами Эстонии.
Российский самолет без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии
Российский самолет без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии
militaryarms.ru

Российский самолет Ил-76 в понедельник, 12 марта, без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло. Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация со ссылкой на пресс-службу генштаба Сил обороны Эстонии.

Отмечается, что Ил-76 находился в воздушном пространстве страны почти минуту. Самолет не имел радиоконтакта с Центром управления полетами Эстонии. При этом транспондер самолета был включен.

В результате посла России вызвали в МИД Эстонии, где ему вручили ноту.

Напомним, в 2016 году российский военный самолет Ан-72 нарушил воздушную границу Эстонии.

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Теги: Россия, авиация, самолет, Эстония, МИД, воздушное пространство
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Источник: korrespondent.net

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