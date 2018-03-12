Отравление Скрипаля: премьер Британии обвинила РФ

Бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом военного типа, сообщила премьер-министр Великобритании.

Россия “очень вероятно“ виновата в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в парламенте в понедельник, 12 марта, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, пишет Европейская правда.

По ее словам, Скрипаль был отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом военного типа. В его определении участвовали ведущие мировые эксперты в Оборонной научно-технической лаборатории.

“Основываясь на положительной идентификации этого химического вещества экспертами мирового уровня в оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауни, на нашем знании, что Россия ранее производила это вещество, и до сих пор в состоянии делать это, данных, что Россия осуществляет спонсируемые государством убийства... Правительство пришло к выводу, что с большой вероятностью Россия ответственна за действия против Сергея и Юлии Скрипалей“, - заявила Мэй.

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Также она попросила РФ объяснить, как военное химическое оружие попало в британское графство Уилтшир. У правительства Великобритании две версии: либо это прямое действие российского государства, или российское правительство позволило химическому оружию попасть в руки других людей, потеряв контроль.

Напомним, 5 марта в Великобритании с серьезным отравлением госпитализировали бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Позже Британия предупредила РФ о санкциях, если подозрения о причастности в отравлении подтвердятся. В частности, британские министры могут бойкотировать ЧМ-2018.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал подозрения относительно причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.