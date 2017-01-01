В МИД России отреагировали на обвинение Мэй

В российском внешнеполитическом ведомстве заявление премьер-министра Великобритании о вероятной причастности Москвы к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля назвали "цирковым шоу в британском парламенте".

Захарова назвала заявление Терезы Мэй о вероятной причастности Москвы к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля "цирковым шоу"

В МИД РФ назвали заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о вероятной причастности Москвы к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля "цирковым шоу в британском парламенте". Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщают РИА Новости в понедельник, 12 марта.

По ее словам, это очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации".

"Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела - про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле", - добавила Захарова.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия "очень вероятно" виновата в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.