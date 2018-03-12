Названа возможная причина авиакатастрофы в Непале

Самолет, разбившийся в международном аэропорту столицы Непала Катманду, заходил на посадку не с той стороны. На борту находился 71 человек, 49 из которых погибли.

Разбившийся в Непале самолет садился не с той стороны The Kathmandu Post

Руководитель аэропорта Катманду в Непале Радж Кумар Четри назвал вероятной причиной авиакатастрофы, произошедшей с самолетом бангладешской авиакомпании US-Bangla, ошибку экипажа при заходе на посадку. По словам Четри, самолет производства Bombardier зашел на посадку не с той стороны, сообщает Kathmandu Post..

"Вместо того, чтобы приземляться с северной стороны, самолет взял курс на северо-восток, и с этой позиции начал заходить на посадку. В результате этого, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу", - отметил Четри.

Он добавил, что если бы спасатели прибыли на место катастрофы позже, ситуация была бы еще более ужасной, так как сразу же после падения лайнер охватило пламя.

Напомним, самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Катманду, затем на борту произошло возгорание.

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