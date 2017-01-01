В Германии умер "бухгалтер" Освенцима

Оскар Гренинг, приговоренный к четырем годам заключения по обвинению в причастности к убийству 300 тысяч человек, умер в возрасте 96 лет.

Обвиненный в пособничестве в убийстве 300 тысяч человек в фашистском концлагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим) 96-летний Оскар Гренинг скончался в больнице.

"Известный как "бухгалтер Аушвица" бывший эсесовец Оскар Гренин мертв. 96-летний старик скончался в пятницу в больнице", - сообщает издание Spiegel.

Адвокаты Гренинга проинформировали о кончине их подзащитного прокуратуру Ганновера.

Гренинга прозвали "бухгалтером", поскольку он проверял багаж прибывающих в Освенцим евреев, вел учет конфискованных у заключенных денег и отправлял их в Берлин.

В ноябре прошлого года Гренинг был признан судом пригодным к отбыванию четырехлетнего тюремного заключения.

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