США готовы к односторонним действиям против Асада

Соединенные Штаты в своем новом проекте резолюции просят Совбез ООН потребовать немедленного 30-дневного прекращения огня в Дамаске и в Восточной Гуте.

Вашингтон "по-прежнему готов действовать по своему усмотрению", если Совет Безопасности ООН не сможет добиться соблюдения перемирия в Сирии. Об этом заявила посол США в ООН Никки Хейли, сообщает Reuters в понедельник, 12 марта.

Соединенные Штаты в своем новом проекте резолюции просят Совбез ООН потребовать немедленного 30-дневного прекращения огня в Дамаске и в Восточной Гуте. "Это не та мера, которую мы предпочитаем, но это та мера, которую мы уже демонстрировали и к которой снова прибегнем при необходимости", - сказал Хейли Совету Безопасности.

"Когда международное сообщество последовательно не в состоянии действовать, бывают случаи, когда государства вынуждены предпринимать свои собственные действия", - добавила она.

Хейли напомнила, что в прошлом году США разбомбили воздушную базу сирийского правительства, откуда была осуществлена химическая атака.

Ранее сообщалось, что после завершения операции Оливковая ветвь в сирийском Африне, Турция может начать новые антитеррористические операции в Сирии.

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