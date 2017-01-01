В Каире задержали группу торговцев человеческими органами

Банда врачей и посредников из семи человек склоняла малоимущих, беженцев и других нуждающихся в деньгах людей к продаже своих органов.

Египетские полицейские задержали в Каире группу из врачей и посредников, занимавшихся торговлей донорскими органами. Об этом в понедельник, 12 марта, пишет РИА Новости со ссылкой на новостной портал youm7.com.

Отмечается, что в банду входило семь человек. Как рассказали журналистам полицейские, преступники склоняли малоимущих, беженцев и других нуждающихся в деньгах людей к продаже своих органов. При этом они принуждали своих жертв подписывать финансовые документы, чтобы они не смогли отказаться от пересадки органов или обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что в столице Египта полиция обнаружила банду врачей и их посредников, занимавшихся торговлей органами. Злоумышленники находили доноров, остро нуждающихся в деньгах, и уговаривали их за 25 тысяч египетских фунтов (более 1,4 тысячи долларов) продать свою почку.

В Таганроге пытались продать на органы живого человека

Напомним, в апреле 2017 года в Киеве задержали членов международной группировки по торговле внутренними органами людей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet