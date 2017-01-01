Мэй и Макрон обсудили "агрессивное поведение" РФ
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон договорились продолжать сообща реагировать на агрессивное поведение России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя офиса британского премьера.
Отмечается также, что Мэй и Макрон "обсудили более широкую картину агрессивного поведения России и сошлись на том, что будет важным реагировать на него сообща с союзниками".
Напомним, 12 марта Мэй заявила, что к отравлению работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастна Россия. Она дала РФ срок до вечера 13 марта на предоставление подробных объяснений по поводу инцидента. В противном случае против Москвы планируют ввести серьезные меры.
В МИД РФ заявление Мэй по Скрипалю назвали "цирковым шоу в британском парламенте", а российский лидер Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с ситуацией на месте, перед тем как обсуждать ее с Москвой.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet