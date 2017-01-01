Мэй и Макрон обсудили "агрессивное поведение" РФ

Премьер Британии рассказала французскому лидеру о ситуации вокруг отравления Сергея Скрипаля и возможной причастности к инциденту России.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон договорились продолжать сообща реагировать на агрессивное поведение России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя офиса британского премьера.

"Премьер-министр поговорила с президентом Франции Макроном и рассказала ему о последних новостях в связи с ситуацией вокруг инцидента в Солсбери 4 марта. Она рассказала о заключении, к которому пришло правительство, о том, что с высокой степенью вероятности Россия ответственна за действия против Сергея и Юлии Скрипалей", - говорится заявлении.

Отмечается также, что Мэй и Макрон "обсудили более широкую картину агрессивного поведения России и сошлись на том, что будет важным реагировать на него сообща с союзниками".

Напомним, 12 марта Мэй заявила, что к отравлению работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастна Россия. Она дала РФ срок до вечера 13 марта на предоставление подробных объяснений по поводу инцидента. В противном случае против Москвы планируют ввести серьезные меры.

В МИД РФ заявление Мэй по Скрипалю назвали "цирковым шоу в британском парламенте", а российский лидер Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с ситуацией на месте, перед тем как обсуждать ее с Москвой.

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