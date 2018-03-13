В Конгрессе не нашли доказательств сговора РФ и Трампа
Комитет по разведке палаты представителей Конгресса США не нашел доказательств сговора между избирательной кампанией Дональда Трампа и Россией, пишет The Hill со ссылкой на конгрессмена-республиканца Майка Конуэя.
По его словам, черновой вариант доклада по итогам расследования насчитывает около 150 страниц и будет представлен на рассмотрение членов комитета от Демократической партии во вторник, 13 марта.
Он также не исключил, что представители демократов внесут поправки в документ, однако в нем тем не менее будет подтверждено, что Россия пыталась внести разногласия в ход президентской гонки в США в 2016 году.
"Мы заявим, что была попытка использовать зарубежные источники информации со стороны кампании Клинтон", - сказал конгрессмен.
Отметим, на текущий момент два комитета верхней палаты Конгресса продолжают собственные расследования: сенатские комитеты по разведке и судопроизводству.
Как сообщал Корреспондент.net, по поводу вмешательства РФ в президентские выборы США расследование ведет ФБР и несколько комитетов в Конгрессе, а в мае 2017 года был назначен спецсоветник для расследования связей Дональда Трампа с Россией.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet