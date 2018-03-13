Тиллерсон: Россия причастна к отравлению Скрипаля

Глава Госдепа возмущен поведением РФ, которая, по его словам, продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон полностью уверен в расследовании Великобритании и ее оценках, что Россия, вероятно, ответственна за покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает РИА Новости.

"Для подобного нападения, для попытки убийства частного гражданина на территории суверенного государства, никогда не бывает оправдания, и мы возмущены, что Россия, похоже, вновь демонстрирует подобное поведение. От Украины до Сирии, а теперь и до Великобритании, Россия продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру, действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других стран и жизни собственных граждан", - подчеркнул глава Госдепа.

Он также отметил, что США были в контакте с "союзниками в Соединенном Королевстве" перед заявлением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о возможной причастности России к отравлению

"Мы полностью уверены в расследовании Великобритании и ее оценках, что Россия, вероятно, ответственна за нападение с использованием нервно-паралитического газа, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", - указал Тиллерсон и добавил, что и заказчики и исполнители преступления "должны столкнуться с должными серьезными последствиями".

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании заявила, что к отравлению на Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастна Россия. Она дала РФ срок до вечера 13 марта на предоставление подробных объяснений по поводу инцидента. В противном случае против Москвы планируют ввести серьезные меры.

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