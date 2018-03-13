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Тиллерсон: Россия причастна к отравлению Скрипаля

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Глава Госдепа возмущен поведением РФ, которая, по его словам, продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон
Getty Images

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон полностью уверен в расследовании Великобритании и ее оценках, что Россия, вероятно, ответственна за покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает РИА Новости.

"Для подобного нападения, для попытки убийства частного гражданина на территории суверенного государства, никогда не бывает оправдания, и мы возмущены, что Россия, похоже, вновь демонстрирует подобное поведение. От Украины до Сирии, а теперь и до Великобритании, Россия продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру, действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других стран и жизни собственных граждан", - подчеркнул глава Госдепа.
 
Он также отметил, что США были в контакте с "союзниками в Соединенном Королевстве" перед заявлением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о возможной причастности России к отравлению

"Мы полностью уверены в расследовании Великобритании и ее оценках, что Россия, вероятно, ответственна за нападение с использованием нервно-паралитического газа, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", - указал Тиллерсон и добавил, что и заказчики и исполнители преступления "должны столкнуться с должными серьезными последствиями".

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании заявила, что к отравлению на Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастна Россия. Она дала РФ срок до вечера 13 марта на предоставление подробных объяснений по поводу инцидента. В противном случае против Москвы планируют ввести серьезные меры.

Мэй и Макрон обсудили "агрессивное поведение" РФ

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Теги: Россия, США, Британия, отравление, Великобритания, госдепартамент США, Рекс Тиллерсон, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Martian_bite    13.03.2018, 03:22
Оценка:  0
Martian_bite
В такой ситуации республики российской федерации не могут оставаться под безответственным и опасным управлением Москвы.
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