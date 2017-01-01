Меркель и Путин обмениваются продуктами
Президент России Владимир Путин время от времени получает от канцлера ФРГ Ангелы Меркель "несколько бутылочек" пива.
Эти слова Путина, сказанные в интервью российскому тележурналисту Андрею Кондрашову, подтвердила сама Меркель, отвечая на вопрос корреспондента DW в понедельник, 12 марта.
Ранее глава Кремля сообщил Кондрашову, что со времен своей работы в резидентуре КГБ в Дрездене неравнодушен к восточногерманскому сорту пива Radeberger Pilsner, которое было дефицитным во времена ГДР.
"Известно, что российский президент с удовольствием пьет немецкое пиво, - отметила Меркель и добавила, что "иногда возникает возможность для обмена".
Глава немецкого правительства поделилась с журналистами и информацией о том, что именно получает от российского президента в обмен.
"Однажды я получила очень хорошую копченую рыбу", - рассказала канцлер.
Теперь мы знаем, что Владимир Путин посылает Ангеле Меркель в обмен на немецкое пиво! pic.twitter.com/UxTlzQHEXc— DW (на русском) (@dw_russian) 12 марта 2018 г.
Меркель не уточнила, какого сорта была эта рыба. Не исключено, что речь идет о вобле - неведомой в Германии, а потому не переводимой на немецкой язык.
Берлускони подарил Путину постельное белье
Напомним, артист Геннадий Хазанов подарил Путину копию императорской короны.
Источник: Русская служба DW
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet