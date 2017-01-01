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Меркель и Путин обмениваются продуктами

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Канцлер Германии подтвердила, что иногда присылает президенту России несколько бутылок пива, а в ответ однажды получила копченую рыбу.
Владимир Путин и Ангела Меркель (архивное фото)
Владимир Путин и Ангела Меркель (архивное фото)
Getty Images

Президент России Владимир Путин время от времени получает от канцлера ФРГ Ангелы Меркель "несколько бутылочек" пива.

Эти слова Путина, сказанные в интервью российскому тележурналисту Андрею Кондрашову, подтвердила сама Меркель, отвечая на вопрос корреспондента DW в понедельник, 12 марта.

Ранее глава Кремля сообщил Кондрашову, что со времен своей работы в резидентуре КГБ в Дрездене неравнодушен к восточногерманскому сорту пива Radeberger Pilsner, которое было дефицитным во времена ГДР.

"Известно, что российский президент с удовольствием пьет немецкое пиво, - отметила Меркель и добавила, что "иногда возникает возможность для обмена".

Глава немецкого правительства поделилась с журналистами и информацией о том, что именно получает от российского президента в обмен.

"Однажды я получила очень хорошую копченую рыбу", - рассказала канцлер.

Меркель не уточнила, какого сорта была эта рыба. Не исключено, что речь идет о вобле - неведомой в Германии, а потому не переводимой на немецкой язык.

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Напомним, артист Геннадий Хазанов подарил Путину копию императорской короны.

Источник: Русская служба DW

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Теги: Россия, Путин, подарки, Германия, рыба, продукты, Меркель, пиво, подарок
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Источник: korrespondent.net

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