Меркель и Путин обмениваются продуктами

Канцлер Германии подтвердила, что иногда присылает президенту России несколько бутылок пива, а в ответ однажды получила копченую рыбу.

Президент России Владимир Путин время от времени получает от канцлера ФРГ Ангелы Меркель "несколько бутылочек" пива.

Эти слова Путина, сказанные в интервью российскому тележурналисту Андрею Кондрашову, подтвердила сама Меркель, отвечая на вопрос корреспондента DW в понедельник, 12 марта.

Ранее глава Кремля сообщил Кондрашову, что со времен своей работы в резидентуре КГБ в Дрездене неравнодушен к восточногерманскому сорту пива Radeberger Pilsner, которое было дефицитным во времена ГДР.

"Известно, что российский президент с удовольствием пьет немецкое пиво, - отметила Меркель и добавила, что "иногда возникает возможность для обмена".

Глава немецкого правительства поделилась с журналистами и информацией о том, что именно получает от российского президента в обмен.

"Однажды я получила очень хорошую копченую рыбу", - рассказала канцлер.

Теперь мы знаем, что Владимир Путин посылает Ангеле Меркель в обмен на немецкое пиво! pic.twitter.com/UxTlzQHEXc — DW (на русском) (@dw_russian) 12 марта 2018 г.

Меркель не уточнила, какого сорта была эта рыба. Не исключено, что речь идет о вобле - неведомой в Германии, а потому не переводимой на немецкой язык.

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Источник: Русская служба DW

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