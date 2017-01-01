Самолет НАТО провел разведку у гранциц России

Воздушное судно Североатлантического альянса в течение длительного времени курсировало вдоль границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей РФ.

По данным западных авиационных ресурсов, самолет командования НАТО E-3A Sentry AWACS в понедельник, 12 марта, совершил многочасовой разведывательный полет вблизи границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, пишет Интерфакс.

Отмечается, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления с бортовым номером LX-N90442, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен в Германии, после 13.30 по киевскому времени совершил подлет к южным границам Калининградской области.

Он в течение длительного времени курсировал вдоль них, находясь в воздушном пространстве Польши. Затем перелетел в воздушное пространство Эстонии через Сувалкский коридор (территория Польши межу Калининградской областью и Белоруссией).

В небе над Эстонией он продолжил полет у западных районов Ленинградской и Псковской областей.

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