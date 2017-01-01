Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Самолет НАТО провел разведку у гранциц России

Комментариев: 0
Воздушное судно Североатлантического альянса в течение длительного времени курсировало вдоль границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей РФ.
Самолет НАТО AWACS
Самолет НАТО AWACS

По данным западных авиационных ресурсов, самолет командования НАТО E-3A Sentry AWACS в понедельник, 12 марта, совершил многочасовой разведывательный полет вблизи границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, пишет Интерфакс.

Отмечается, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления с бортовым номером LX-N90442, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен в Германии, после 13.30 по киевскому времени совершил подлет к южным границам Калининградской области.

Он в течение длительного времени курсировал вдоль них, находясь в воздушном пространстве Польши. Затем перелетел в воздушное пространство Эстонии через Сувалкский коридор (территория Польши межу Калининградской областью и Белоруссией).

В небе над Эстонией он продолжил полет у западных районов Ленинградской и Псковской областей.

Напомним, в воскресенье, 11 марта, американский беспилотник провел разведку вдоль линии разграничения на Донбассе, у побережья Крыма и Краснодарского края РФ.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, НАТО, самолет, разведка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь