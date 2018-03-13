В Польше отношение к украинцам худшее за 10 лет – опрос

Больше всего поляки симпатизируют чехам, итальянцам, американцам, британцам, словакам и венграм. Меньше всего - россиянам, ромам и арабам.

Количество граждан Польши, которые испытывают антипатию к украинцам, существенно превышает количество тех, кто проявляет симпатию. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Gazeta Prawna.

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Как свидетельствуют данные польского Центра исследования общественного мнения (CBOS), каждый четвертый респондент имеет положительное отношение к украинцам (24%), тогда как антипатию испытывают 40% опрошенных.

Стоит отметить, что отношение к украинцам, а также к немцам ухудшилось существенно и сегодня является наименее благоприятным за последние десять лет.

Авторы исследования утверждают, что по сравнению с прошлым годом отношение поляков ухудшилось практически ко всем нациям, которые включили в опрос.

Больше всего поляки симпатизируют чехам, итальянцам, американцам, британцам, словакам и венграм. Меньше всего - россиянам, ромам и арабам.

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Анализ показывает, что заявленное отношение к другим народам связано прежде всего с уровнем образования и размером места жительства. Респонденты с лучшим образованием выражали симпатию к другим народам.

Кроме того, жители больших городов чаще с симпатией относились к другим народам.

Напомним, в феврале в Польше приняли закон, который вводит уголовную ответственность за отрицание “преступлений украинских националистов”. В ответ МИД Украины заявил, что Польша должна “запретить“ Армию Крайова и Пилсудского.