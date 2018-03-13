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В Польше отношение к украинцам худшее за 10 лет – опрос

Комментариев: 4
Больше всего поляки симпатизируют чехам, итальянцам, американцам, британцам, словакам и венграм. Меньше всего - россиянам, ромам и арабам.
Поляки недолюбливают украинцев
Поляки недолюбливают украинцев

Количество граждан Польши, которые испытывают антипатию к украинцам, существенно превышает количество тех, кто проявляет симпатию. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Gazeta Prawna.

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Как свидетельствуют данные польского Центра исследования общественного мнения (CBOS), каждый четвертый респондент имеет положительное отношение к украинцам (24%), тогда как антипатию испытывают 40% опрошенных.

Стоит отметить, что отношение к украинцам, а также к немцам ухудшилось существенно и сегодня является наименее благоприятным за последние десять лет.

Авторы исследования утверждают, что по сравнению с прошлым годом отношение поляков ухудшилось практически ко всем нациям, которые включили в опрос.

Больше всего поляки симпатизируют чехам, итальянцам, американцам, британцам, словакам и венграм. Меньше всего - россиянам, ромам и арабам.

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Анализ показывает, что заявленное отношение к другим народам связано прежде всего с уровнем образования и размером места жительства. Респонденты с лучшим образованием выражали симпатию к другим народам.

Кроме того, жители больших городов чаще с симпатией относились к другим народам.

Напомним, в феврале в Польше приняли закон, который вводит уголовную ответственность за отрицание  “преступлений украинских националистов”. В ответ МИД Украины заявил, что Польша должна “запретить“ Армию Крайова и Пилсудского.

 

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Польша, соцопросы, исследование
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Комментариев (4)
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doc1    13.03.2018, 10:18
Оценка:  0
doc1
"Право и справедливость" заигралась в попытках поднять рейтинги партии...
DDggg666    13.03.2018, 09:44
Оценка:  +1
DDggg666
А как бы вы относились к соседям, если бы они сделали героями тех, кто занимался геноцидом вашего народа?
doc1    13.03.2018, 10:17
Оценка:  0
doc1
Ты хоть что то почитай сначала по этому вопросу прежде чем хрень похожую на тебя писать!
Шкиряк_и_Зорин    13.03.2018, 09:22
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорин
Ничего страшного! Поляки так устроены, что всегда ненавидят всех вокруг. Менталитет такой.
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