В Словакии из-за убийства журналиста назревают досрочные выборы

Словацкая партия Most-H'id инициирует досрочные выборы в стране. В противном случае она грозится выйти из коалиции, что также приведет к перевыборам.

Словацкая партия Most-H'id, которая входит в коалицию, требует провести досрочные выборы в связи с убийством журналиста Яна Кучака. Об этом сообщает местное издание SME.

В частности, республиканский совет партии поручает партийному руководству обсудить возможности досрочных парламентских выборов", - заявил лидер партии Бела Бугар.

В случае если правительство не согласится на досрочные выборы партия собирается выйти из коалиции. Это, скорее всего, также приведет к досрочному прекращению полномочий парламента.

"Мы проголосовали единогласно, если договоренность относительно досрочных выборов будет достигнута, наши министры остаются на постах", - сказал Бугар.

По его словам, выборы должны пройти в кротчайшие сроки.

Однако премьер Словакии Роберт Фицо выступает против идеи досрочных выборов.

Напомним, Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк подал в отставку на фоне скандала вокруг убийства журналиста Яна Кучака и последовавшего за этим политического кризиса в стране.

Кучака убили из-за расследования связей правительства Словакии с мафией. Его вместе с подругой Мартиной Куснировой обнаружили застреленными в своем доме в 65 километрах от Братиславы.

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