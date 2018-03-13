В США взорвали 28-этажное здание Capital Plaza

Более 600 кг взрывчатки применили в течении 10 секунд.

Жители снимали видео взрыва на свои мобильные телефоны скриншот из видео

В столице американского штата Кентукки городе Франкфорт осуществили плановый подрыв высотки, которая почти полвека считалась одной из визитных карточек города.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отметим, что 28-этажная башня Capital Plaza была возведена в 1972 году, в ней располагались офисные помещения. В последние годы из стен начали падать фрагменты облицовки, появились проблемы с канализацией.

Решение снести Capital Plaz приняли еще 10 лет назад, когда эксперты посчитали, что ремонт обойдется дороже, чем постройка на том же месте нового небоскреба. Для подрыва использовали 680 килограммов взрывчатки.

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Стоит отметить, что право нажать кнопку, чтобы воспроизвести взрыв, власть продала с аукциона за $ 15 тыс. Деньги пойдут на помощь сиротам.

В США взорвали 28-этажное здание 0:00 / 00:39

Напомним, минувшей осенью в Атланте с помощью контролируемого взрыва снесли крытый стадион Georgia Dome - одну из арен 26-х летних Олимпийских игр 1996 года.