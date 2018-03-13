MH17: Голландские СМИ назвали главных подозреваемых

Стали известны имена людей, причастных к теракту.

Стало известно, кто причастен к крушению самолета МН17. В списке подозреваемых фигурируют бывшие боевики террористической организации ДНР и российские военные - Николай Ткачев, Игорь Плотницкий, Сергей Дубинский и Игорь Гиркин. Об этом сообщает Служба новостей ТСН со ссылкой на нидерландский сайт Zembla.

“Мы провели криминальное расследование по обвинениям в совершении военных преступлений в частности Гиркиным, Плотницким, Дубинским и Ткачевым. Таким образом мы вычислили виновных и мы знаем, кто они“, – заявил бывший глава СБУ Валентин Наливайченко в интервью Zembla.

Сайт пишет, что следователи сконцентрировались не столько на тех, кто конкретно обслуживал российский ракетный комплекс Бук, сбивший самолет, сколько на тех, кто руководил вооруженным заговором на Донбассе.

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Эти люди сыграли решающую роль в том, чтобы привезти ракетные комплексы Бук с территории России и затем вернуть их.

Также стало известно, что Сергей Дубинский с позывным Хмурый непосредственно руководил процессом возвращения ракетной установки в РФ.

Напомним, National Geographic снял документальный фильм о крушении MH17 на Донбассе. В реконструкции событий пойдет речь о вызовах, с которыми следлватели столкнулись во время проведения следственных действий в районе катастрофы.

Также ранее сообщалось, что один из лидеров боевиков ДНР Игорь Безлер поговорил с голландскими следователями о сбитом в Украине Боинге MH17.