В России рассказали о газе Новичок, которым отравили Скрипаля

Россия якобы уничтожила все запасы химического оружия. При этом сенатор Игорь Морозов утверждает, что в подпольных условиях газ Новичок сделать трудно, но возможно.

В России заявили, что уничтожили все запасы нервно-паралитического газа Новичок, и больше это вещество не производят. Так ветеран спецслужб, а ныне сенатор Игорь Морозов ответил на обвинения премьера министра Великобритании Терезы Мэй в том, что перебежчик из ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен газом российского производства.

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“Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе Новичка, но и полностью уничтожила все их запасы. Это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей ОЗХО“, — заявил Морозов РИА Новости.

По словам российского сенатора, Россия уничтожила последние запасы химического оружия еще в 2017 году, а производство остановили в 1990-е годы.

Морозов говорит, что изготовить смертельный газ Новичок в подпольных условиях “опасно, но возможно“. Для этого, говорит он, необходимы лабораторные условия, специальное оборудование и соответствующие специалисты, “обычный человек на коленке этого не сделает“.

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Российский деятель считает обвинения Великобритании заранее спланированной акцией, “заготовкой антироссийских сил на Западе“.

Он спрогнозировал, что за этим последует высылка части российских дипломатов из Лондона, усиление военного потенциала НАТО у границ РФ, а также подготовка к новым ударам коалиции по правительственным войскам Башара Асада.

Напомним, что Великобритания 12 марта фактически выдвинула России ультиматум - в течение 36 часов Москва должна дать подробные объяснения по факту покушения на бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который был осужден в РФ, а после помилования уехал в Лондон.

В МИД РФ версию Мэй назвали “сказкой“.