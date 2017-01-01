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В Турции автобус врезался в фуру: 13 погибших

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Пассажирский автобус, в котором было 33 человека, направлялся из Стамбула в город Токат. По пути он врезался в припаркованную на обочине фуру и загорелся.
Последствия ДТП в Турции
Последствия ДТП в Турции
Hurriyet

На севере Турции в ДТП с пассажирским автобусом и грузовой фурой погибли 13 человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает Hurriyet во вторник, 13 марта.

По информации издания, авария произошла около шести утра рядом с деревней Кумбель, расположенной в районе Османжик Чорума. Пассажирский автобус, в котором было 33 человека, следовал из Стамбула в город Токат, по пути он врезался в припаркованную на обочине фуру и загорелся.

Скорая помощь и пожарные быстро прибыли на место происшествия. Раненые были доставлены в близлежащий госпиталь.

Местные власти уже начали расследование причин ДТП.

Напомним, в Донецке взорвалась граната в маршрутке. Два человека погибли, еще шесть были ранены.

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Теги: ДТП, Турция, грузовик, автобус, фура, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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