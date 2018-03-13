Собчак назвала Крым главным источником бед России

Кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак считает, что Крым стал причиной проблем во внешней политике страны и введения антироссийских санкций.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак во время теледебатов на российском телевидении заявила, что Крым является огромной проблемой, из-за которой у России все беды. Об этом во вторник, 13 марта сообщает РИА Новости.

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По словам Собчак, решение этой проблемы может растянуться на многие годы.

“Еще моим детям предстоит ее решать, крымскую проблему, из-за которой у нас сегодня и санкции, и все беды, и огромное количество проблем со всем миром. Это большая проблема“, - подытожила Собчак.

Она также прокомментировала свою недавнюю попытку поехать в Крым. По словам Собчак, она намеревалась поехать на полуостров с гуманитарной миссией, а не для проведения предвыборной агитации.

“Это ложь. Я не собираюсь там вести агитацию, я никогда не собиралась. Я уже сделала несколько заявлений, говоря о том, что я хочу поехать туда с гуманитарной миссией. Друзья, не слушайте ложь, пожалуйста“, - заявила Собчак.

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Напомним, Ксения Собчак просила Украину разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. Как стало известно, Климкин назвал просьбу Собчак “шизофренией“, на что Собчак обвинила в шизофрении Климкина.