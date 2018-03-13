Собчак назвала Крым главным источником бед России
Кандидат в президенты России Ксения Собчак во время теледебатов на российском телевидении заявила, что Крым является огромной проблемой, из-за которой у России все беды. Об этом во вторник, 13 марта сообщает РИА Новости.
Читай также: Жители Крыма неполноценны по отношению к миру - Собчак
По словам Собчак, решение этой проблемы может растянуться на многие годы.
“Еще моим детям предстоит ее решать, крымскую проблему, из-за которой у нас сегодня и санкции, и все беды, и огромное количество проблем со всем миром. Это большая проблема“, - подытожила Собчак.
Она также прокомментировала свою недавнюю попытку поехать в Крым. По словам Собчак, она намеревалась поехать на полуостров с гуманитарной миссией, а не для проведения предвыборной агитации.
“Это ложь. Я не собираюсь там вести агитацию, я никогда не собиралась. Я уже сделала несколько заявлений, говоря о том, что я хочу поехать туда с гуманитарной миссией. Друзья, не слушайте ложь, пожалуйста“, - заявила Собчак.
Напомним, Ксения Собчак просила Украину разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. Как стало известно, Климкин назвал просьбу Собчак “шизофренией“, на что Собчак обвинила в шизофрении Климкина.
Это из-за нее более 10 тысяч уже погибло и Донбасс превратился в нищее кровавое гетто?
А фраза о "моих детях" просто рассмешила! Если она и родит, то ввиду проживания за границей, решать проблемы РФ они не будут
Не сам Крым, а аннексия Крыма Вовочкой явилась причиной всему.
Ну и само собой дальнейшая война на Донбассе, развязанная Россией опять же для отвлечения от аннексированного Крыма.