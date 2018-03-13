Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Собчак назвала Крым главным источником бед России

Комментариев: 8
Кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак считает, что Крым стал причиной проблем во внешней политике страны и введения антироссийских санкций.
Ксения Собчак пояснила, зачем хотела ехать в Крым
Ксения Собчак пояснила, зачем хотела ехать в Крым
EPA/UPG

Кандидат в президенты России Ксения Собчак во время теледебатов на российском телевидении заявила, что Крым является огромной проблемой, из-за которой у России все беды. Об этом во вторник, 13 марта сообщает РИА Новости.

Читай также: Жители Крыма неполноценны по отношению к миру - Собчак

По словам Собчак, решение этой проблемы может растянуться на многие годы.

“Еще моим детям предстоит ее решать, крымскую проблему, из-за которой у нас сегодня и санкции, и все беды, и огромное количество проблем со всем миром. Это большая проблема“, - подытожила Собчак.

Она также прокомментировала свою недавнюю попытку поехать в Крым. По словам Собчак, она намеревалась поехать на полуостров с гуманитарной миссией, а не для проведения предвыборной агитации.

“Это ложь. Я не собираюсь там вести агитацию, я никогда не собиралась. Я уже сделала несколько заявлений, говоря о том, что я хочу поехать туда с гуманитарной миссией. Друзья, не слушайте ложь, пожалуйста“, - заявила Собчак.

Собчак назвала Крым главным источником бед России
0:00 / 03:16

Напомним, Ксения Собчак просила Украину разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. Как стало известно, Климкин назвал просьбу Собчак “шизофренией“, на что Собчак обвинила в шизофрении Климкина.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Крым, Собчак, аннексия Крыма, Ксения Собчак, российская агрессия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
Задумчивость    13.03.2018, 12:26
Оценка:  -6
Задумчивость
И ты-лошадь Пржевальского, вторая проблема))
PereZX    13.03.2018, 13:21
Оценка:  +3
PereZX
Она отдала приказ захватить два региона Украины?
Это из-за нее более 10 тысяч уже погибло и Донбасс превратился в нищее кровавое гетто?
Бувший_східняк    13.03.2018, 12:15
Оценка:  +8
Бувший_східняк
Проблема, прежде всего, - это путен. А Крым - это уже следствие его преступных деяний. И начинать надо устранение причины, а не следствия.
Шкиряк_и_Зорин    13.03.2018, 12:28
Оценка:  -4
Шкиряк_и_Зорин
А что изменится, если исчезнет Великий Пу?
Бувший_східняк    13.03.2018, 12:35
Оценка:  +3
Бувший_східняк
А без этого там вообще ничего не изменится.
Шкиряк_и_Зорин    13.03.2018, 12:58
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорин
А мне кажется, что он - всего-лишь харизматичная "говорящая голова". Менять надо систему, а не её официального представителя.
Бувший_східняк    13.03.2018, 13:11
Оценка:  +3
Бувший_східняк
Систему менять надо однозначно. Но начинать следует с путена.
Шкиряк_и_Зорин    13.03.2018, 11:55
Оценка:  +4
Шкиряк_и_Зорин
Странно! При чём тут Крым? Это всё равно, что обвинять камень об который ударил ногу. Лошадка видимо стесняется произнести имя Претемнейшего Лорда, чьё имя ей нельзя называть!
А фраза о "моих детях" просто рассмешила! Если она и родит, то ввиду проживания за границей, решать проблемы РФ они не будут
ScreamingMad    13.03.2018, 12:04
Оценка:  +5
ScreamingMad
Выразилась может не совсем корректно, но все поняли )
Не сам Крым, а аннексия Крыма Вовочкой явилась причиной всему.
Ну и само собой дальнейшая война на Донбассе, развязанная Россией опять же для отвлечения от аннексированного Крыма.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь