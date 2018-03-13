Отравление Скрипаля. Еврокомиссия поддержала Британию

В Европейском Союзе очень обеспокоены ситуацией с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании и заявляют о солидарности.

ЕС солидарен с Великобританией в связи с ситуацией с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля. Об этом во вторник, 13 марта сказал вице-президент Еврокомиссии по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис журналистам, сообщает РИА Новости.

"Мы очень обеспокоены ситуацией, и в том числе, находками, которые есть у Великобритании. И, конечно, Великобритания может рассчитывать на солидарность ЕС в этом отношении", - ответил Домбровскис на вопрос о том, может ли ЕС поддержать Великобританию в возможных дальнейших действиях в отношении России.

Как сообщалось, британское правительство пришло к выводу, что за нападением на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

В МИД РФ заявление премьер-министра Великобритании назвали "цирковым шоу в британском парламенте".