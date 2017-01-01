Турция заявила об окружении центра Африна

Взяты под контроль все стратегически важные точки в районе этого города. Уничтожены почти 3,4 тысячи курдских бойцов и боевиков ИГ.

Турецкие военные окружили центр сирийского города Африн. Об этом сообщает Анадолу во вторник, 13 марта.

По информации Генштаба Турции, взяты под контроль все стратегически важные точки в районе этого города.

В ходе операции в районе Африна были нейтрализованы почти 3,4 тысячи курдских бойцов и террористов ИГИЛ.

Напомним, Турция начала операцию Оливковая ветвь в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также боевиков ИГИЛ. Ранее курды заявили о гибели 59 турецких солдат в сирийском городе Раджо.