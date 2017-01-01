Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Турция заявила об окружении центра Африна

Комментариев: 0
Взяты под контроль все стратегически важные точки в районе этого города. Уничтожены почти 3,4 тысячи курдских бойцов и боевиков ИГ.
Турецкие военные в Сирии
Турецкие военные в Сирии
Анадолу

Турецкие военные окружили центр сирийского города Африн. Об этом сообщает Анадолу во вторник, 13 марта.

По информации Генштаба Турции, взяты под контроль все стратегически важные точки в районе этого города.

В ходе операции в районе Африна были нейтрализованы почти 3,4 тысячи курдских бойцов и террористов ИГИЛ.

Напомним, Турция начала операцию Оливковая ветвь в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также боевиков ИГИЛ. Ранее курды заявили о гибели 59 турецких солдат в сирийском городе Раджо.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, курды, Сирия, Конфликт в Сирии, Генштаб, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь