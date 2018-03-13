Ахеджакова: Придет другая власть и Крым уже будет не наш

Оценивать ситуацию в Крыму Ахеджакова не берется и давать советы проукраинским крымчанам она не намерена.

Известная российская актриса Лия Ахеджакова высказалась об оккупированом Крыме и кремлевской пропаганде. Свою точку зрения она рассказала в интервью изданию Крым.Реалии. Звезда советского кино отметила, что власть в России переменится и Крым вернут Украине.

Лия Меджидовна призвала Россию сделать все возможное, чтобы не случилось Третьей мировой войны. Ахеджакова резко осудила кремлевскую пропаганду, добавив, что человек-пропагандист всегда выставляет себя не в лучшем свете.

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“Когда люди занимаются пропагандой, они в очень невыгодном положении, в ужасно невыгодном. Они теряют всякое обаяние, они, во-первых, себе врут. Им хочется говорить, что, мол, да, я так думаю. Но когда придет другая власть и Крым уже будет не наш, он будет так думать, как выгодно. Поэтому человек-пропагандист выглядит всегда омерзительно“, – считает она.

Оценивать ситуацию в Крыму артистка не берется и давать советы крымчанам, которые остаются верными Украине на полуострове, не намерена, лишь подчеркивает, что “они влипли“. По мнению Ахеджаковой, чтобы изменить ситуацию, чтобы Россия остановила свою политику по отношению к Украине и вернула Крым – нужно менять всю российскую систему.

Отметим, актриса неоднократно выражала недовольство действиями России по отношению к Украине.

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Напомним, 4 марта Лия Ахеджакова высказала мнение, что запрещать въезд в Украину некоторым российским артистам только из-за того, что они посетили Крым - это неправильно.