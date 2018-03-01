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В Палестине взорвали кортеж премьер-министра и главы разведки

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В результате взрыва 7 человек получили ранения, высокопоставленные чиновники не пострадали.
Вскоре после покушения премьер-министр уже выступил в прямом эфире на телевидении
Вскоре после покушения премьер-министр уже выступил в прямом эфире на телевидении
twitter/Amichai Stein ‏

На пути кортежа премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдаллаха и главы разведки Маджида Фараджа утром 13 марта  произошел взрыв, в результате которого 7 человек получили ранения. 

Об этом сообщает Аljazeera.

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По предварительной информации, самодельная бомба взорвалась, когда кортеж проследовал через КПП. Ни один из высокопоставленных чиновников не пострадал.

Сейчас палестинский премьер уже находится в Газе, где посещает запланированное мероприятие.

По информации СМИ, Хамдаллах, резиденция которого располагается на Западном берегу реки Иордан, ехал в Газу, чтобы открыть завод по переработке отходов.

Администрация президента Палестины уже обвинила группировку ХАМАС в том, что произошло.

Напомним, 19 февраля из сектора Газа запустили ракету по Израилю.

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Теги: взрыв, Израиль, ХАМАС, арабо-израильский конфликт, Палестина
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