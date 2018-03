В Палестине взорвали кортеж премьер-министра и главы разведки

На пути кортежа премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдаллаха и главы разведки Маджида Фараджа утром 13 марта произошел взрыв, в результате которого 7 человек получили ранения.

Об этом сообщает Аljazeera.

По предварительной информации, самодельная бомба взорвалась, когда кортеж проследовал через КПП. Ни один из высокопоставленных чиновников не пострадал.

Сейчас палестинский премьер уже находится в Газе, где посещает запланированное мероприятие.

По информации СМИ, Хамдаллах, резиденция которого располагается на Западном берегу реки Иордан, ехал в Газу, чтобы открыть завод по переработке отходов.

Администрация президента Палестины уже обвинила группировку ХАМАС в том, что произошло.

