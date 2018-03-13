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Евросоюз внес спиннеры в список опасных товаров

Комментариев: 2
Батарея от светящегося спиннера, если ребенок ее проглотит, может вызывать ожоги пищевода и кишечника. Опасность представляют также мелкие части игрушки.
Спиннеры признали опасными
Спиннеры признали опасными
gettyimages.co.uk

Спиннеры внесены Европейским союзом в список опасных товаров. Об этом говорится в докладе, обнародованном европейской системой быстрого оповещения о представляющей опасность для потребителей продукции, пишет Прайм.

Как отмечается, спиннеры представляют риск для детей, особенно модели c подсветкой: проглатывание ребенком пуговичной батареи от светящегося спиннера может вызывать ожоги пищевода и кишечника. Опасность представляют также легко отделяемые мелкие части игрушки.

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Спиннер — прибор, имеющий одну ось и постоянно сохраняющий свое положение. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска его движения достаточно легкого касания пальцем. Вес отдельных деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение спиннера.

Напомним, власти муниципалитета Купчино в Санкт-Петербурге подарили пенсионеркам на 8 марта спиннеры.

 

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Теги: Евросоюз, опасность, спиннер
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Комментариев (2)
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Бувший_східняк    13.03.2018, 13:09
Оценка:  0
Бувший_східняк
Недаром и в России на 8 Марта каким-то пенсионеркам всучили....
Бувший_східняк    13.03.2018, 13:24
Оценка:  +1
Бувший_східняк
их в России
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